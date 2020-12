Fostul antrenor al lui Dinamo, descumpănit: „Nu am nicio speranță că vor băga vreun euro”

Adrian Mihalcea, fostul antrenor al lui Dinamo, a dezvăluit că este total pesimist cu privire la viitorul fostei sale formații. Fostul atacant își pune toate speranțele în DDB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihalcea a fost îndepărtat de la Dinamo în finalul sezonului precedent, fiind înlocuit cu Gigi Mulțescu. „Țăranul” nu crede că spaniolii care nu au plătit jucătorii alb-roșii de când au preluat clubul vor investi banii promiși.

În schimb, fostul atacant este de părere că fanii dinamoviști ar putea să salveze clubul prin intermediul fondurilor adunate prin programul DDB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al lui Dinamo nu mai așteaptă nimic de la Cortacero: „Nu am nicio speranță”

Adrian Mihalcea nu a antrenat prea mult la Dinamo, dar a reușit să facă performanțe în tricoul alb-roșu ca jucător. Acesta a rămas cunoscut ca un mare fan al „câinilor” și este parte din galeria atacanților importanți pe care Dinamo i-a oferit fotbalului românesc în ultimii 20 de ani.

În vârstă de 44 de ani, fostul antrenor principal din „Groapă” este total dezamăgit de situația echipei în tricoul căreia a cucerit trei trofee. „Țăranul” și-a pierdut speranțele cu privire la investitorii spanioli, despre care susține că nu vor aduce niciun euro în club. Mihalcea crede că singura speranță a clubului este programul DDB.

ADVERTISEMENT

„Mi se pare că ce se întâmplă la Dinamo e, într-adevăr, o mare minciună. Nu văd viitorul, decât dacă aceşti băieţi din DDB vor reuşi să se implice poate mai mult decât au făcut-o până acum. Jucători vor mai pleca în continuare, pentru că până la urmă nu poţi să vii şi doar să joci fotbal, eşti obligat să ai şi o viaţă socială şi ai familie, şi trebuie să reuşeşti să-i menţii pe o linie de supravieţuire. Dacă lucrurile se vor aşeza, cât de cât, şi poate vor mai primi o parte din bani băieţii…

(n.r. De unde?) Din partea DDB-ului, cu siguranţă, că din altă parte nu văd de unde. Din partea spaniolilor, eu, cel puţin, nu mai am nicio speranţă că vor băga vreun euro. Poate o parte din băieţi vor rămâne şi echipa nu a arătat rău, în ultima perioadă echipa n-a arătat deloc rău”, a spus Mihalcea pentru TelekomSport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea și-a primit cu greu banii de la Dinamo

Fostul atacant dinamovist a stat pe banca echipei din Ștefan cel Mare preț de doar șapte partide. Mihalcea a pregătit echipa atunci când Ionuț Negoiță încă deșinea pachetul majoritar de acțiuni și nu și-a primit salariul decât la câteva luni după ce Dinamo a fost preluată de către spanioli.

Mihalcea a depus memoriu împotriva clubului alb-roșu pentru a încasa 10.000 de euro, după ce a renunțat la alte 20.000 din sumele pe care le avea de primit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu, n-am luat niciun ban. N-am luat niciun ban de la Dinamo. Când am ajuns a fost problema financiară gravă. Când m-am despărţit, am renunţat de bună voie la două treimi din bani, iar ceilalţi… Sunt într-un proces.

Am renunţat de bună voie, pentru că ştiind ce simt eu pentru Dinamo… Nu m-am dus pentru bani. Nu m-au interesat banii. Se aflau în această perioadă dezastruoasă. Am plecat înainte să vină spaniolii. Am zis că renunţ că şi aşa e de greu de gestionat situaţia. Am renunţat din pur sentiment dinamovist”, spunea Mihalcea în octombrie.

ADVERTISEMENT

Ulterior, fostul antrenor dinamovist și-a încasat restanțele. La fel au făcut-o și Dan Nistor și Dușan Uhrin, alți foști angajați ai clubului care aveau litigii ca urmare a contractelor neonorate de conducerea din Ștefan cel Mare.