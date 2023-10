Fostul fotbalist al lui Dinamo s-a retras la 32 de ani şi e antrenor de fitness: “Nu vreau să câştig doar 2-3000 de lei pe lună”

. La fel ca belgianul, fostul fotbalist al lui Dinamo, Alin Buleică, s-a retras la aceeași vârstă, tot din cauza accidentărilor. Fundașul dreapta nu a mai simțit motivația de a reveni pe gazon și a început să facă altceva.

Fostul fotbalist al lui Dinamo s-a retras şi este antrenor de fitness

. La 32 de ani, fostul fundaș dreapta a decis să își agațe ghetele în cui și să facă o schimbare în cariera sa profesională. Alin Buleică a specificat care este motivul pentru care nu a vrut să mai continue să joace fotbal.

“M-am lăsat de fotbal. Am făcut 32 de ani. Mai puteam juca, am făcut cantonament cu Dinamo și am jucat în amicale. Am terminat contractul, dar nu au venit ofertele la care mă așteptam. Veneam după a treia operație la ligamente și oamenii cred că strâmbau din nas.

Acum am pus capăt. Nu am simțit să fac asta, nu am mai simțit plăcere. Nu mi-a fost comod. Am zis să pun capăt, dar am primit o ofertă de la Liga 2 care m-a făcut să-mi pară rău. Am zis pentru câteva zile că o să merg acolo, dar am vorbit cu familia și am zis că nu merită.”, a declarat Alin Buleică, pentru .

Alin Buleică: “Mi-am dat seama că îmi place fitness-ul”

“Așa că m-am apucat de altceva și mi-am dat seama că îmi place. Niște prieteni au o sală de fitness și sunt antrenor personal. Am fost la sală la ei și mi-au băgat asta în sânge. Am terminat cursurile de o lună. Îmi doresc să-mi iau și carnet de antrenor, să fiu în zona de copii și juniori.

Dar acum m-am apucat de treaba asta, cu fitness-ul. Sper să fiu în continuare implicat. Aș dori să continui cu asta. Aș vrea să avansez, să am sala mea, nu doar să câștig 2-3.000 de lei pe lună. Acum învăț, am câțiva cursanți. După o lună nu ai cum să câștigi mult. Dar sunt bine, mă descurc.

Nu credeam că voi ajunge pe drumul ăsta. Mai am colegi care râd și îmi spun: ‘Bă, cât ai jucat fotbal nu intrai o dată în sală, dar acum stai toată ziua!’.”, a spus Alin Buleică.

“Mi-aș dori să antrenez la copii și juniori”

Alin Buleică susține că vrea să devină antrenor la copii și juniori. Fostul fotbalist al lui Dinamo se simte potrivit pentru rolul pe care vrea să și-l asume și nu are de gând să antreneze seniori prea curând. Fostul fundaș dreapta a mai explicat și care este motivul retragerii din fotbal.

Și mi-aș dori să devin și antrenor de fotbal. Aș vrea să lucrez la juniori și copii. Nu aș vrea să mă duc foarte sus. Acum nu mă văd antrenând la seniori. Nu cred că aș putea. Cred că e mai plăcut la copii. I-aș putea înțelege și i-aș face să vină de plăcere la fotbal.

Am avut trei operații. Două la dreptul și una la stângul. Și asta m-a făcut să renunț. Am zis că mai am nevoie de picioare și la bătrânețe, nu doar la fotbal.”, a mai spus fostul fotbalist al lui Dinamo.