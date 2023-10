Eden Hazard se retrage din fotbal la vârsta de 32 de ani. Fost jucător la Lille, Chelsea sau Real Madrid, printr-un mesaj postat pe pagina oficială de Instagram.

Eden Hazard se retrage din fotbal la 32 de ani: „M-am distrat pe multe terenuri”

Eden Hazard a evoluat de-a lungul carierei în banda stângă a atacului. Starul belgian, care a adunat 126 de selecții și a marcat 33 de goluri pentru naționala Belgiei, .

ADVERTISEMENT

„Trebuie să te asculți pe tine însuți și să spui stop la momentul potrivit. După 16 ani și peste 700 de meciuri jucate, am decis să-mi închei cariera de fotbalist profesionist. Am reușit să-mi realizez visul, am jucat și m-am distrat pe multe terenuri din întreaga lume.

În timpul carierei mele am avut norocul de a întâlni mari manageri, antrenori și coechipieri – le mulțumesc tuturor pentru aceste vremuri minunate, îmi va fi dor de voi toți.

ADVERTISEMENT

De asemenea, vreau să le mulțumesc cluburilor pentru care am jucat: LOSC, Chelsea și Real Madrid; și mulțumesc RBFA pentru selecția mea la națională”, a fost mesajul lui Eden Hazard.

Eden Hazard, transfer la Real Madrid pentru 115 milioane de euro

Eden Hazard a fost transferat de academia celor de la Lille în 2007 de la formația de tineret a echipei belgiene Tubize. În iulie 2008, Hazard a făcut pasul la echipa mare a francezilor, pentru care a adunat 194 de meciuri, 50 de goluri și 54 de pase decisive.

ADVERTISEMENT

Cinci ani mai târziu de la transferul la Lille, Eden Hazard a ajuns pe Stamford Bridge. Chelsea le-a plătit francezilor suma de 35 de milioane de euro. În tricoul londonezilor, Hazard a adunat cele mai multe partide din carieră (352).

În tricoul lui Chelsea, starul belgian a înscris 110 goluri și a oferit 92 de pase decisive. În 2015, Hazard a fost desemnat „Fotbalistul anului” în Anglia. Alături de londonezi, Hazard a cucerit două titluri de campion, o Cupă a Angliei și o Cupă a Ligii Angliei, dar și două trofee Europa League.

În iulie 2019, Real Madrid l-a transferat pe Eden Hazard pentru 115 milioane de euro de la Chelsea. Atacantul belgian și-a făcut apariția în 76 de meciuri pentru „galactici”, reușind să marcheze 7 goluri și să ofere 12 pase decisive.

ADVERTISEMENT