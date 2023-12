Fostul ministru Marius Budăi, oprit la graniță cu o mașină furată: „Am crezut că este o farsă”

Marius Budăi și colegul său de partid, Dan-Constantin Șlincu, au avut parte de o surpriză neplăcută în vama Sculeni, după ce polițiștii de frontieră au descoperit că mașina acestuia din urmă fusese declarată ca furată din 2015, informează .

Cei doi deputați PSD de Botoșani călătoriseră în Republica Moldova, iar sâmbătă seara, în jurul orei 20.30 au încercat să se întoarcă în țară pe la vama Sculeni, cu un Audi A6, înmatriculat în România pe numele lui Dan-Constantin Șlincu. Apoi lucrurile au luat o turnură neașteptată

„În urma verificărilor, s-a constatat faptul că autoturismul în cauză figurează ca bun căutat pentru confiscare, alertă emisă de autoritățile din Belgia la data de 05.01.2016. În autoturism se aflau doi cetățeni români, mașina fiind înmatriculată pe numele unuia dintre aceștia, în anul 2015. În cauză a fost dispusă indisponibilizarea autoturismului, cercetările fiind continuate pentru clarificarea situației, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire”, se spune într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Se pare totuși că cei doi nu sunt vizați în dosarul de tăinuire întrucât există indicii că Șlincu nu ar fi știut de proveniența mașinii atunci când a cumpărat-o în urmă cu mai mulți ani. Deocamdată, anchetatorii urmează să stabilească care a fost traseul mașinii din momentul în care a fost furată până la confiscarea ei de către vameșii de la Sculeni.

„Eram în mașina colegului meu care a achiziționat-o în 2015, de la o persoană din Galați. Persoana respectivă a cumpărat mașina din Belgia, a înmatriculat-o. Colegul meu de bună credință a cumpărat-o cu act de vânzare-cumpărare. Veneam de la Chișinău și când am intrat înapoi în țară ni s-a spus ca mașina figurează ca furată din 5 ianuarie 2016”, a declarat Marius Budăi la România TV.

Budăi susține că și colegul său de partid este o victimă în această situație întrucât s-a trezit că i s-a confiscat o mașină despre care nu știa că este furată. Pe de altă parte, nu le-a reproșat nimic polițiștilor de frontieră, despre care au spus că au avut un comportament corect.

„El este un cumpărător de bună credință, o achiziționat o mașină înmatriculată deja în România. Ne-au luat pașapoartele, actele mașinii, iar apoi au venit înapoi cu actele și ne-au spus că mașina e furată. Prima oară am crezut că este o farsă. Oamenii ne-au informat despre proceduri, ne-au spus că mașina trebuie să rămână pe loc.

Noi am întrebat dacă totuși putem să ne continuăm drumul, iar pe urmă colegul meu să predea mașina. Nu s-a putut acest lucru. Au fost profesioniști cei de la vama Sculeni. Am urmat procedura, am sunat o altă mașină și am plecat acasă. Colegul meu a făcut proceduri de predare-primire a autoturismului și asta a fost tot”, a mai spus Marius Budăi.

Un alt incident similar a avut loc în decembrie 2022, când președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), , a fost informat de vameși că mașina de serviciu cu care mergea într-o delegație la Chișinău fusese declarată ca furată în Italia. Automobilul fusese achiziționat de Ministerul Comunicațiilor de la ANAF, la care ajunsese în urma unei confiscări.