Fostul selecționer al Angliei are cancer în fază terminală: „Mai am un an de trăit”. Veste cutremurătoare pentru lumea fotbalului

Veste izbitoare venită din Suedia. Sven-Goran Eriksson, fost selecționer al Angliei în perioada „Generației de Aur”, . În vârstă de 75 de ani, legendarul antrenor suedez a mărturisit unui post radio din Suedia că mai are „în cel mai bun caz un an de trăit”.

Fostul selecționer al Angliei are cancer în fază terminală: „Mai am un an de trăit”

Sven-Goran Eriksson a ocupat ultima oară postul de director sportiv la IF Karlstad, echipă din liga a 3-a suedeză. , printre alții, pe David Beckham, Steven Gerrard și Frank Lampard a dezvăluit la postul suedez de radio P1 că are cancer în stadiu terminal.

ADVERTISEMENT

„Toată lumea înțelegea că am o boală gravă, toți au presupus că este vorba despre cancer și așa este, dar trebuie să lupt cât de mult pot”, au fost cuvintele lui Sven-Goran Eriksson.

Sven-Goran Eriksson a explicat că încearcă să fie optimist. Suedezul a fost selecționerul Angliei în perioada 2001-2006 și le-a mai pregătit pe Benfica, AS Roma, Lazio sau Manchester City. „Mai am de trăit un an, în cel mai rău caz ceva mai puțin, în cel mai bun caz mai mult.

ADVERTISEMENT

Nu poți fi sigur, așa că mai bine nu mă gândesc la asta. Poți să-ți păcălești creierul, să vezi aspectele pozitive, să nu te lași pradă adversității, să scoți ceva bun din tot ce se întâmplă”, a mai spus fostul antrenor suedez.

Sven-Goran Eriksson a leșinat în timpul unui antrenament

Sven-Goran Eriksson a condus naționala Angliei spre trei sferturi de finală consecutive la turneele majore, anunță . Sub comanda antrenorului suedez, naționala „Three Lions” a obținut una dintre cele mai mari victorii în fața Germaniei, scor 5-1 la Munchen în septembrie 2001.

ADVERTISEMENT

Din cauza problemelor de sănătate, Sven-Goran Eriksson a demisionat din funcția de director sportiv al lui clubul suedez IF Karlstad, la începutul anului trecut. În timpul unui antrenament, antrenorul suedez a leșinat și a ajuns pe mâna medicilor.

Sven-Goran Eriksson a primit o veste cutremurătoare din partea medicilor. Antrenorul a aflat că are cancer și că a suferit un infarct. „Medicii nu știu de cât timp aveam cancerul, poate de o lună, poate de un an…”, a mai spus suedezul.

ADVERTISEMENT

Sven-Goran Eriksson are un CV impresionant

Sven-Goran Eriksson este unul dintre cei mai mari antrenori de fotbal. De-a lungul carierei, antrenorul suedez a câștigat 18 trofee. Eriksson este singurul antrenor care a câștigat atât cupa, cât și campionatul în trei țări diferite (Suedia, Portugalia și Italia).

Alături de Lazio, antrenorul suedez a câștigat campionatul și Supercupa Europei. Totodată, Eriksson și-a trecut în palmares Cupa UEFA și campionatul suedez alături de Goteborg. Are 3 titluri în Portugalia cu Benfica.