Fotbalistul care nu se antrena niciodată lunea la Dinamo: „Poate am fost cu o fată, vrei să fac ruptură?”

Este vorba despre Mugur Bolohan, cel care și-a adus aminte de perioada petrecută la Dinamo București. Timp de doi ani, mărturisește Bolohan, antrenamentele de luni au fost scoase din meniu. Practic, Bolohan nu era un mare fan al antrenamentelor, astfel că a reușit să fenteze sistemul.

Mugur Bolohan, fotbalistul care nu se antrena niciodată lunea la Dinamo

”La Dinamo am avut o perioadă nebună și acolo, am avut doi ani de zile când nu făceam antrenament lunea. După weekend eram lat, dacă aveam meci sâmbătă sau duminică și mai aveam meci pe undeva…”, a mărturisit Bolohan în emisiunea Suflet de rapidist.

ADVERTISEMENT

”Și nu te-ai antrenat timp de doi ani lunea? Primul antrenament din ciclul săptămânal nu l-ai făcut? Te dădeai accidentat?”, a replicat moderatorul Robert Niță.

”Da, era o nebunie. Prima dată le spuneam că am o problemă. Câteodată ieșeam la alergarea ușoară și reveneam, dar după un timp și la ședință, ei erau îmbrăcați să iasă pe teren, eu eram cu prosopul. Era chiar «Procurorul» și zicea «Mă, ce faci?». «Păi, e luni?». Mai înjura, după care m-a luat «Bă, ești nebun. Nu merge așa!».



ADVERTISEMENT

». Poate nu am dormit, poate am băut, poate am mers cu o fată, eu zic că e mai bine așa. Procurorul ieșea înjurând, arunca cu alea pe acolo. Dar sâmbătă alergam cel mai mult, câștiga echipa, pentru ce să-l deranjez pe ăsta?”, a completat Bolohan.

Așadar, timp de doi ani, Mugur Bolohan nu s-a antrenat în zilele de luni, însă în timpul meciurilor era printre cei mai buni de pe teren. ”Aveam ritmul meu, venea și Cristi Borcea prin vestiar și zicea «Băi, ce zi e azi? Miercuri… ușor cu ăsta». Ei știau deja ritmul meu. Joi, vineri, mai înainte de meci, mai așa. Sâmbătă era meci.

ADVERTISEMENT

, mai făceam nu știu ce, dar per total sunt pe plus, nu m-am făcut de râs în cariera asta. Ok, nu e, nu sunt un exemplu bun. Poate dacă mă antrenam eram mai sus, sau poate mă accidentam și nu făceam nimica. Ăsta am fost, așa am considerat. Lumea m-a perceput ca un jucător care-mi fac treaba și nu are nevoie de mai mult. Nu regret nimic, am și trăit, am și jucat fotbal, sunt bine acum. N-am trecut ca rața prin apă”, a concluzionat Bolohan.

Nu ratați „Suflet de rapidist”, emisiunea moderată de Robert Niță

Mugur Bolohan, fost mare fotbalist, în prezent vicepreședinte la CS Rapid, a fost invitatul special al lui Robert Niță în studioul emisiunii ”Suflet de rapidist”. Mugur Bolohan a strâns în cariera sa peste 100 de apariții în tricoul Rapidului, reușind să câștige Cupa României (1997-1998) și Supercupa României (1999) cu formația din Giulești. Ca și vicepreședinte al CS Rapid, Mugur Bolohan a reușit să facă o forță din acest club sportiv, în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

„Suflet de rapidist” este în fiecare marți de la ora 13:30, în direct și exclusivitate pe Fanatik.ro. „Suflet de rapidist”, emisiunea dedicată tuturor suporterilor care iubesc Rapidul, este moderată de fostul mare jucător din Giulești, Robert Niță.

Premiera acestei emisiuni are loc în fiecare joi, de la ora 10:30, pe pagina de Facebook a lui Horia Ivanovici și pe canalul de Youtube FANATIK.RO. Colegul de platou al lui Robert Niță va fi mereu directorul de imagine al Rapidului, Lucian Ionescu, iar alături de aceștia sunt așteptate nume importante din istoria acestui mare club.

Mugur Bolohan nu a fost un mare fan al antrenamentelor