Fotbalistul lui Dinamo care l-a dat pe spate pe Dragomir: “Capacitate mare de tot”

Dinamo a pierdut mai clar decât o arată scorul derby-ul cu . “Câinii” au fost dominaţi autoritar de rivală, chiar dacă în final au reuşit să strângă rezultatul graţie golului marcat de Goncalo Gregorio.

Fotbalistul lui Dinamo care l-a dat pe spate pe Dragomir: “Are capacitate mare de efort”

În direct la MAX Profeţiile lui Mitică, a declarat că îi place de fundaşul stânga de la Dinamo, Costin Amzăr, care are şansa să crească mult în acest sezon ca fotbalist:

“Trebuie felicitat Burcă. Aţi văzut şi cum vine îmbrăcat, e de o eleganţă rară. Şi face echipa asta să alerge şi are câţiva puşti care pot să ajungă fotbalişti. De exemplu, îi prevăd o carieră foarte frumoasă fundaşului stânga, lui Amzăr.

Dacă avea 10 centimetri mai mult în înălţime, era chiar de viitor mare. Are capacitate mare de efort. Echipa este subţire şi convingerea mea este că în cele două jocuri a dat totul. Mi-e frică să nu capoteze şi etapa asta.

Să ştii că trei meciuri cu încărcătură maximă emoţională te fac varză. Mă tem că s-au mobilizat foarte tare şi au dat totul la nişte jocuri în care n-au avut nicio şansă”, a spus Mitică Dragomir.

Nu e impresionat de Voicu şi Nicolescu: “Dacă aveau lovele multe, nu se băgau la fotbal”

Fostul şef al LPF nu crede că Eugen Voicu şi Andrei Nicolescu au capacitatea financiară de a susţine un club ca Dinamo şi a făcut un top al miliardarilor care ar putea intra în sportul românesc:

“Eu pe Voicu nu îl cunosc. Pe Nicolescu îl ştiu şi este un tânăr foarte deştept. Dacă aveau lovele multe, nu se băgau la fotbal. Sunt puţini, de exemplu, la Craiova. Totuşi, Rotaru este foarte bogat. Are pământ mult.

Are vreo 2-300 de milioane avere. Ca Becali nu găseşti. Este de nivelul lui Ţiriac, Videanu. Cei mai tari sunt fraţii de la Bacău, Pavăl. Dar nu se bagă la sport. Şi Videanu are avere mare de tot.

“Să ştiţi că şi Copos este puternic. Are 200-300 de milioane de euro”

Are din marmură, pământuri. Mă îndoiesc că are miliardul, dar are bani mulţi. Mai e unul la Constanţa, proprietar de nave. Bosânceanu, care are mai mult de un miliard.

Mai sunt vreo 6-7-8 puternici. Să ştiţi că şi Copos este puternic. Are 200-300 de milioane de euro. Mai este şi Badea, care are o jumătate de miliard. Este Puiu Popoviciu”, a spus Dragomir.

