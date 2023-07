Mitică Dragomir, asaltat în vacanța de lux: “Cel puțin câte 5 veneau”

”Oracolul” și-a luat o binemeritată vacanță, însă s-a întors cu forțe proaspete pentru a face spectacol alături de Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii MAXProfețiile lui Mitică. Pentru început, fostul șef al LPF a povestit cum și-a petrecut vacanța și a mărturisit că a dat peste tot de mulți români, care au dorit să își facă poze cu el.

Mitică Dragomir, asaltat în vacanța de lux de fani

Într-un dialog spumos cu Horia Ivanovici, Mitică Dragomir s-a mândrit cu look-ul său de ”Don Corleone” și a povestit prin ce a trecut în ultimele săptămâni, perioadă în care s-a relaxat pe plajă în mai multe țări din lume. ”Mamă, dar Nea’ Mitică, ce look ai, zici că ești cel puțin don Don Corleone, ca să zic așa”, a ridicat mingea la fileu Horia Ivanovici.

”Oracolul” nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns mândru: ”Ochelarii de vedere, nu de soare, ca să ne înțelegem, pălăria e cadou de ziua mea, cămașa e veche de 15 ani”. ”Hai, lasă că, mamă, ce apariție e, cum arăți? Ești din ăsta, în formă maximă, ca sa zic așa. Ai un outfit din ăsta de vacanță de Don Corleone, Sicilia? Ia ziceți, bă băieți, cu ce pot? Vă ajută?”, a continuat Horia Ivanovici. ”Așa prezență scenică am avut în decursul vieții mele, m-a plăcut sticla televizorului”, a completat, plin de modestie, Mitică Dragomir.

În cele din urmă Mitică Dragomir a povestit fără perdea despre o parte a vacanței pe care a petrecut-o în Turcia, acolo unde a dat de mulți fani români. Totodată, Mitică Dragomir a remarcat cum în Turcia e plin de ruși și de ucraineni, care stau împreună la masă. ”Doamne, m-am simțit foarte bine. Fain la turci, sa știi. Am fost la un hotel foarte bun, am fost cu un nepot al meu cel mic și cu nevasta mea. Ne am simțit foarte”, a completat fostul șef al LPF.

de asemenea, că uneori nu putea să iasă pe stradă pentru că era asaltat mereu de fani. ”Băi, N-am putut să ies o dată pe plajă, fără să vină cel puțin cinci să facă. Auzi, bă, câți români sunt acolo? Români, ucrainieni și ruși? Rușii cu ucrainienii la masă, să nu facă poze cu mine? Dar să știi că și emisiunile astea ale tale au un răsunet nemaipomenit. Bă, ei erau unii, erau unii care îmi spuneau ce, eu nu știam și îmi arătau pe telefon din urmă ce am vorbit eu.

Nu știam de treburile astea, cu tehnica asta. Ia uite, nea Mitică, o să aduc și mâine pe fiul meu fiu, să fac o poză cu dumneavoastră. Băi, sunt în pielea goală, stai să îmi iau o cămașă pe mine, că sunt hidos așa bătrân, cu burtoiu, lăsați-mă să pun dracu o cămașă pe mine. Nevastă mea zicea, mai bine nu veneam. Unde să mergi cu mine? Nu există să nu mă cunoască. Băi, Europa și o parte din Asia sunt pline de români băi fraților, și Turcia. În Europa nu poți să mergi cu mine fără coadă”, a declarat Mitică Dragomir.

, amuzat, cum a intrat în vorbă cu mai mulți români în Germania, care doreau să-i transmită mesaje lui Mitică Dragomir. ”Dar, fii atent ce pățesc eu. Vin, mă întorc sâmbăta seara, de la Munchen. Tot așa eram cu familia, veneam din vacanță. La un moment dat mă uitam și eu acolo, eram acolo, eram cu fiul meu de mână, cu ăl mic și ne uitam pe panou, când aveam avionul către București.

Și de la 30 de metri, un grup de vreo zece băieți români, probabil la muncă prin Germania, probabil sigur, cu niște papornițe după ei. Râdeau gălăgioși, fericiți. Probabil că veneau acasă, nu știu ce. Mă uit, aud gălăgie, că se auzea românește. Mă uit, aeroportul plin, mă uit așa când mă văd ăia. Domnul Horia, Fanatik, alea alea. Hai sa facem poză. Gata băieți, facem poza, nu știu ce. Așa, și încep toți. Domne’, spune-i lui nea Mitică că îl iubim. Spune bă, este sigur că nu sunteți din aia care scandau cu Mitică? Nu, Doamne! Și ce dacă scandam? Era frumos, că nu se supără nea Mitică, frate, că nu știu ce, că ne uităm din Germania la emisiune, că nu știu ce”, a povestit, amuzat, Horia Ivanovici.

