Foto. Explozie violentă într-un apartament din Bucureşti, pereţii au fost spulberaţi. Un bărbat a fost prins sub o placă de beton

Foto. Explozie violentă într-un apartament din Bucureşti, în cursul zilei de luni, 5 iunie. În urma incidentului grav, pereții locuinței au fost spulberați. Un bărbat a fost prins sub o placă de beton.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU București, evenimentul a avut loc într-un apartament situat la etajul doi al unui bloc de pe strada Răcari, din Capitală. .

Însă, un bărbat de 84 de ani a fost prins sub o placă de beton. Acesta este în stare de conștiență. La fața locului a ajuns un echipaj medical SMURD, pentru a acorda primul ajutor victimei și pentru a o transporta la spital.

„Explozie neurmată de incendiu, produsă la un apartament la et. 2 în strada Răcari, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București.

Din interior a fost scoasă o victimă (prinsa sub o placa de beton), in stare de constienta, preluata de echipajul SMURD”, adaugă ISU.

De asemenea, sunt căutate și alte posibile victime. Forțele de intervenție se asigură dacă nu cumva și alte persoane au rămas blocate sub plăcile de beton.

„Efectuăm verificări pentru căutarea altor posibile victime. În urma exploziei, numeroase elemente de constructie au fost dislocate (usi, ferestre, zidarie)”, precizează Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Capitalei.

Conform autorităților, deocamdată au fost evacuați șase locatari, în urma exploziei din blocul de pe strada Răcari. Sunt semnalate pagube și la etajul trei al imobilului, mai anunță reprezentanții ISU.

„Până în acest moment echipele de salvatori au evacuat 6 locatari. Sunt înregistrate pagube si la etajul 3”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București.

Intervenția autorităților este în plină desfășurare, la această oră, urmând să se stabilească dacă există și alte victime sau pagube. Rămâne să se determine care sunt cauzele care au dus la producerea exploziei.