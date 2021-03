Foto. Incendiu în București. Proprietarii acuză intervenția pompierilor: ”Au cam întârziat. Nu au apă. Ne uităm cum arde casa”

Cinci case au ars în urma unui incendiu produs în București. Proprietarii acuză că pompierii că au intervenit târziu. Clipele de coșmar s-au petrecut pe strada Căzănești, sector 3.

Au fost clipe de panică azi noapte în Capitală. Incendiul s-a propagat rapid, iar cinci case au fost făcute scrum. În urma intervenției, unui pompier i s-a făcut rău și a fost transportat la spital. Proprietarii caselor arse acuză că pompierii au ajuns la 20 de minute după primul apel.

”Sunt proprietara casei care arde. Vreau să vă spun că instituțiile nu sunt pregătite pentru secolul 21”, a declarat unul dintre proprietari, potrivit Antena 3.

”Să știți că au cam întârziat. Nu au apă, sunt mașini cred că 10, stăm de minute bune să ne uităm cum arde casa, fără să facem absolut nimic. Poliția ne-a bruscat, sau jandarmii, că nu știu exact ce sunt, pentru că eu am început să țip să facă ceva!”, povestește unul dintre proprietarii caselor, conform sursei citate.

”Era ora două și cinci minute când ne-am trezit, vecinii se treziseră deja, erau pe stradă, presupun că ei au chemat pompierii și au venit pe la două jumate. Dar se pare că nu a fost apă, au fost probleme…”, a relatat o altă vecină.

Proprietarul casei de la care a pornit incendiul spune că de vină ar fi o priză care a luat foc. Pompierii și-au făcut apariția în 20 de minute, conform acestuia.

Care sunt explicațiile pompierilor

”Ca probleme constatate pe durata intervenției, au fost amplasarea clădirilor foarte aproape sau chiar lipit una de cealaltă și slaba presiune a hidranților exteriori. Probleme la alimentarea cu apă. La sosirea noastră la locul intervenției ardea cu violență exact în centrul grupului de 5 case.

Având în vedere că distanțele erau foarte mici între ele, s-a propagat cu repeziciune”, a declarat unul dintre pompierii care au intervenit.

Trei persoane au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD

”In cursul acestei dimineti am intervenit pentru stingerea unui incendiu, produs la un ansamblu de locuinte si anexele acestora, in str Cazanesti, sector 3. Din cauza distantelor foarte mici existente intre constructii, flacarile s-au propagat foarte rapid, astfel ca suprafata afectata de incendiu a fost de aprox. 300 mp. Avand in vedere manifestarea incendiului, la caz au fost directionate in mod progresiv 14 autospeciale de stingere, 3 echipaje SMURD, 1 autospeciala pentru descarcerare si 2 autoscari.

Actiunile pentru stingere si protejare a vecinatatilor au fost desfasurate de pe doua strazi paralele. Numarul de resurse angrenate a fost determinat si de existenta unui numar limitat de resurse de alimentare cu apa. Trei persoane au primit ingrijiri medicale de la echipajele SMURD si au fost transportate la spital, in stare de constienta, fara probleme deosebite”, transmite IGSU.