Fotografia soției lui Dani Oțil a rupt internetul în două. Imaginația bărbaților a luat-o razna după imaginea postată de Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au „evadat” într-o vacanță în doi după nuntă. Profită din plin de luna de miere, iar vedeta s-a gândit să le arate și fanilor destinația de vis pe care au ales-o, însă a încins imaginația bărbaților care o urmăresc.

Imaginile cu care Gabriela Prisăcariu a făcut senzație pe Instagram

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au lăsat responsabilitățile în spate și au fugit în vacanță. Și pentru ca luna de miere să fie una veritabilă, ei au decis ca de data aceasta Tiago să rămână acasă.

Astfel, zilele acestea, proaspeții însurăței se bucură soare, de apa cristalină și de nisipul fin de pe plajele Greciei. Iar Gabriela profită la maxim de această perioadă, pentru a se întoarce acasă cu forțe proaspete și bateriile încărcate.

„Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm. Să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrem este să dormim.

Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva. Și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață. Dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, le-a spus Gabriela Prisăcariu prietenilor săi din mediul online.

Dar cum nu pot merge toate ca pe roate, Dani Oțil și soția lui au avut parte și de peripeții. Bagajele lor s-au pierdut în aeroport, dar fiind luna de miere, Gabriela Prisăcariu a tratat situația cu umor și a găsit o soluție: „O să stăm dezbrăcați”.

Aproape că s-a ținut de cuvânt

Și aproape că s-a ținut de cuvânt, căci doar câteva ore mai târziu a publicat două fotografii cu care a stârnit imaginația bărbaților. Gabriela Prisăcariu s-a pozat într-un costum de baie minuscul,

În secțiunea de comentarii, fanii au reacționat imediat și au complimentat-o pe vedetă pentru felul în care arată, mai ales că a devenit mămică cu mai puțin de doi ani în urmă, dar are o formă fizică de invidiat.

„Perfecțiune”, „Ce poți să mai adaugi? Doar un mic amănunt, ești o femeie superbă și uimitoare”, „Cum o fi să fii așa…perfectă?”, „Splendidă”, sunt o parte dintre mesajele pe care oamenii i le-au transmis.