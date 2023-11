Francisca, la 30 de ani! Între cratiță, TikTok și TJ Miles se visează mireasă: ”Sunt mai repezită”

Francisca, una dintre cele mai frumoase cântărețe de la noi, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK despre viața ei, ca artistă, după ce a împlinit 30 de ani. Și, fără să ascundă că TJ Miles este bărbatul ei, talentata artistă face o serie de dezvăluiri fierbinți.

Francisca își dorește să se mărite. Din nou

După ce a trecut printr-un divorț suprinzător – Francisa și Bogdan anunțându-și despărțirea deși lumea le vedea căsnicia ca perfectă – artista și-a regăsit liniștea în brațele lui TJ Miles. Fostul concurent de la Survivor, întâi partener de filmulețe de TikTok, iar acum partener de viață, pare că i-a găsit punctul sensibil.

De altfel, în exclusivitate pentru FANATIK, Francisca a recunoscut că și-ar dori să devină din nou mireasă. Ba chiar, se vede și mamă, lucru pe care, cu sinceritate, nu l-a dorit în căsnicia cu Bogdan.

Francisca: ”Clar, prefer scena”

– După o perioadă tumultoasă, ce mai face Francisca?

Sunt foarte bine, pe plan profesional, așa cum am făcut în toți acești ani lansez piese, sunt implicată în mai multe proiecte. În ultimii ani am licențiat mai mult piese în afara țării, cu proiectul meu internațional, dar și cu numele de Francisca am lansat deja cinci single-uri. Am jucat chiar și într-un film care a rulat în toate cinematografele din țară, “Nunți, Botezuri, Înmormântări”.

– În ultimul timp ai devenit mai vizibilă în online, te gândești să renunți la muzică?

Latura online îmi place pentru că pot fi aproape de urmăritorii mei. Francisca – ”interpreta” nu mi se potrivește pentru că mă consider mai degrabă un artist complet. Particip la majoritatea pieselor mele cu text, linii, etc, dar lăsând asta la o parte asta, deși amândouă fac parte din viața mea, clar, prefer scena!

– În ceea ce privește partea de influencer, am văzut foarte mult content cu actualul tău partener. Cum vă înțelegeți când vine vorba de muncă?

Sincer, înainte de a fi iubiți noi chiar am fost ”parteneri în online” și am funcționat extraordinar de la început. Există o chimie între noi care face ca lucrurile să iasă minunat de la sine, fără să lucrăm la un scenariu înainte. Fiind din culturi diferite, ne vin tot felul de situații cu care ne confruntăm de fapt în viața reală, și apoi le integrăm în video-uri de instagram, facebook, tiktok sau youtube.

Artista, dezvăluiri despre TJ Miles: ”Viața noastră este agitată”

– Trecând puțin spre latura personală, cum sunteți ca și iubiți?

Deși suntem diferiți, din două culturi care aparent nu au nimic în comun una cu cealaltă, găsim mereu o cale de mijloc și asta pentru că, unde este iubire și înțelegere se va găsi o soluție pentru orice. Avem aceleași visuri, vrem să construim ceva împreună și privim în aceeași direcție. Viața noastră este agitată, continuu este ceva de făcut, suntem două persoane foarte active și nu avem deloc timp să ne plictisim. Eu sunt mai repezită, mai vulcanică așa cum mă știți, , le gândește pe toate dintr-o altă perspectivă și astfel ne completăm.

– De la ce se înțeapă amorezii?

Nu pot să zic că ne înțepăm, mai mult facem haz de necaz. Dacă este ceva ce apreciez cel mai mult la Miles, este faptul că nu ajungem în punctul de a ne înțepa sau de a ne scoate ochii pentru că imediat ce intervine o situație incomodă, discutăm și nu adormim niciodată supărați unul pe celălalt.

– Cine cedează primul?

Facem cu rândul. Dacă unul dintre noi a avut o zi grea și este cu nervii întinși la maxim, cedează cel care este mai relaxat, dacă amândoi am avut o zi groaznică, ne așezăm la masă și discutăm. Dar, în orice situație, se vorbește frumos și cu iubire.

”Eu sunt cea care gătește”

– Cine trece la “tigaie” în cuplul vostru?

Eu sunt cea care gătește cel mai des, în funcție și de cum îmi permite programul bineînțeles, pentru că țin neapărat să mâncăm sănătos și să fim mereu în formă.

– V-ați mutat deja împreună, deci aveți gânduri serioase. S-a adus în discuței și o posibilă nunta sau spui pas pentru că ai mai trecut prin asta și nu mai este o prioritate?

Nu pot să zic că am stabilit ceva, atâta timp cât nu am fost cerută, încă, în căsătorie. Am avut nevoie de timp, de răbdare, am considerat că este prioritar să ne cunoaștem înainte de toate, să învățăm să trăim unul cu celălalt, să avem o casă. O relație frumoasă și sănătoasă nu ține de un act, ci de loialitate, respect, înțelegere și iubire. Nu voi spune niciodată pas acestei etape, lucrurile vor veni sigur la timpul potrivit.

– Cum ți-ai dori să arate de această dată momentul în care îți vei mai uni destinul cu cineva?

Acum zic că, probabil, ceva intim, poate chiar în afara țării pe o plajă frumoasă, dar mă gândesc că totuși îmi plac și petrecerile mari cu sute de invitați. Sănătoși să fim, că vom vedea noi ce decidem în situația respectivă!

Câți bani au băgat îndrăgostiții în cuibușorul lor de nebunii

– Este tale?

Normal că este! Daca nu ar fi, crede-mă că nu aș fi fost acum în această relație.

– Apropo de mutat împreună și de casă nouă, ați terminat tot de amenajat?

Da, este totul gata! Deși am luat casa așa cum este, a fost decorată de o firmă de design, noi tot am adus îmbunătățiri. Ne-am adus fiecare aportul în funcție de personalitate.

– Cam cât a trebuit să scoateți din buzunar ca să vă faceți locuința mult dorită?

Iubesc casa în care trăiesc acum, este exact așa cum mi-am dorit pentru acest moment. A meritat toți banii investiți. Prețul, și aici NU vorbim de milioane de euro, rămâne totuși doar pentru mine și Miles.