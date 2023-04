Francisca, dezvăluiri surprinzătoare despre relația cu TJ Miles: ”Este un om extrem de loial”

Fosta prezentatoare de la Vorbește lumea a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare relația cu actualul partener de viață, după ce a divorțat. Bruneta susține că artistul este un om extrem de loial, pe care l-a întâlnit mai întâi profesional.

Francisca, detalii despre relația amoroasă cu TJ Miles. Ce a mărturisit frumoasa brunetă

Francisca a oferit mai multe detalii despre relația amoroasă pe care o are cu TJ Miles, cu care s-a afișat deja în spațiul public și la emisiuni TV. Cântăreața și partenerul de viață nu locuiesc împreună, dar au petrecut Paștele la familia brunetei.

S-au bucurat de o vacanță specială în Bali, fiind de părere că se potrivește de minune cu fostul concurent de la Survivor România. Cei doi se completează reciproc și au o legătură bazată pe sprijin și încredere.

„Ne înțelegem foarte bine, suntem compatibili, din foarte multe puncte de vedere, în sensul că suntem două caractere puternice, dar, în același timp, știm să lăsăm de la noi când e cazul.

Am văzut că-i foarte deschis, am văzut că știe să comunice. Am văzut că este un om extrem de loial, a fost lângă mine necondiționat și a oferit niște lucruri… Mă refer la suport, la loialitatea lui, efectiv.

El nu avea niciun avantaj, niciun câștig de cauză, putea să n-o facă. Dar el a ales să fie 100%, cum îi place lui să fie. Miles nu este o jumătate de măsură. Este un întreg, iar eu mi-am dat seama că nu am nevoie de o jumătate”, a spus Francisca pentru .

Francisca și TJ Miles, noul cuplu din showbiz

Francisca și TJ Miles sunt cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc, bruneta subliniind că are nevoie de un întreg din partea partenerului de viață, nu de jumătate. Din fericire, vedeta și artistul merg în aceeași direcție și se sprijină necondiționat.

Mai mult, cântăreața consideră că vloggerul are exact calitățile pe care le caută la un bărbat. Fostul Faimos din Republica Dominicană este bun la suflet, loial, deschis și foarte creativ. În plus, vedeta îi este foarte recunoscătoare iubitului ei.

„Chimia aia a existat dintotdeauna, eu am văzut niște calități la el în timpul ăsta, la fel și el a văzut la mine niște calități, ne-am apropiat. Îmi știa problemele, înțelegea situația, înțelegea stările mele, înțelegea că lipsesc, că întârzii.

Și s-a oferit să mă ajute. A fost mereu acolo. A făcut lucruri pe care mulți alții nu le-au făcut, deși mi-au fost prieteni ani de zile”, a mai spus Francisca, mai arată sursa menționată anterior.