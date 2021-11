Francisca a slăbit peste 20 de kilograme, iar acum își convinge soțul să o accepte așa: ”Mereu face mișto de mine”! Interviu exclusiv

Cântăreața Francisca este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară și a trecut prin transformări fizice uriașe, ea reușind să scape de kilogramele în plus. Dar, în ciuda faptului că simte că arată mai bine ca niciodată, noua ei siluetă a fost motiv de discuții între cântăreață și soțul ei. Ba chiar, explică ea, în exclusivitate pentru FANATIK, și acum se duc negocieri cu privire la kilogramele pe care le are.

În altă ordine de idei, povestește Francisca pentru FANATIK, artista este încântată că soțul ei a renunțat la cariera de luptător MMA și s-a dedicat afacerilor, recunoscând că este o femeie căreia îi place să trăiască în lux.

Francisca, certată de soț că este prea… slabă

-Francisca acum este skinny. Ce s-a întâmplat?

Este un stil de viață. Am slăbit prin proceduri corporale, am adoptat un stil de viață sănătos. Nu cred că există o dietă, cred însă în sfaturi nutriționale. Mănânc sănătos, dorm cât trebuie, fac un pic de mișcare, nu rup sala, nu mă agit. Nu fac foamea, dar nici nu mănânc până nu mă mai pot ridica de la masă. Dacă azi nu îmi este foame, nu mănânc atât de mult. Dacă mâine îmi este foame, și mi-e foame la 10 noaptea, gust ceva, nu mă culc cu stomacul gol.

Dar am un stil de viață normal, nu fac niciun exces. Dar asta mi-a fost foarte greu să înțeleg. La mine era ori o dietă în care să nu mănânc nimic, ori mâncam ca să înțeleg ceva. Eu, când mâncam ciocolată, nu luam pătrățică, aveam impresia că îmi bat joc de mine cu pătrățica aia. Am învățat că trebuie să căutăm echilibrul cu ajutorul unui nutriționist căreia îi sunt recunoscătoare toată viața mea.

Am slăbit peste 20 de kilograme, în prezent am 49. Când mănânc mai mult, am 50, dar dacă uit să mănânc o zi, am 48.

-Ce zice soțul tău despre asta?

Soțul meu… E nemulțumit, lui îi plac femeile cu forme. Se alintă el în fața oamenilor… El pe mine m-a cunoscut plinuță, lui îi plac femeile cu forme. El mi-a spus: nu te face slăbănoagă, mie nu îmi plac slăbănoagele, vreau să am pe ce să pun mâna… Doar că el, iubindu-mă foarte mult și susținându-mă, cred că iubește foarte mult orice versiune și orice formă a mea. Și el e fericit când vede că . Și cred că ar fi foarte nasol să trăiască cu o femeie frustrată în casă…

El m-a susținut necondiționat, chiar dacă a fost un șoc și pentru el. Îmi tot zicea că și așa sunt mică, că am 1,60, și așa sunt minionă – ceea ce îmi place la nebunie – să mă mai fac și de 40 de kilograme, zicea că e prea mult. Îmi zicea să am măcar 53, 54 de kilograme, mereu face mișto de mine, dar te asigur că orice ar zice, îi place.

Francisca nu se grăbește să aibă un copil

-Sarcina când va fi?

Nu știu… Divinitatea știe asta. Cum mama nu știa când o să rămână cu mine, nici mie nu îmi place să le programez. De fiecare dată când mi-am programat ceva a ieșit nasol tare. Vreau să vină când vrea Dumnezeu, eu nu vreau să forțez să vină acest copil. Când va fi să fie, va fi bine venit.

Francisca nu suportă să i se spună Kim Kardashian de România

-Ți se spunea Kim Kardashian de România! Spuneai că nu îți place! De ce?

Nu contează cum arăt. Problema mea era că nu se poate ca un artist – nu o vedetă pentru că nu mă pot considera vedetă – să accepte să i se confunde identitatea. Fata aia care este superbă, care a construit un imperiu și care este foarte inteligentă, care este un icon pentru toate tinerele, este totuși cea mai copiată persoană publică, face, totuși, altceva.

Poate dacă aș fi fost comparată cu Beyonce, să zicem, mă complimenta cumva, mă ”coafa”, dar tot până la un moment dat. Una este să îmi spui ”Oh, Francisca, semeni cu Beyonce sau cânți ca Beyonce” și alta este să te vadă lumea pe stradă și să spună `Ia uite, fata aia care seamănă cu Kim Kardashian a cântat`! Nu, nu eu mi-am dat acest titlu, eu nu sunt de acord cu acest titlu.

În același timp, dacă oamenii vor și preferă să îmi spună așa, eu nu am cum să îi oblig să facă altfel. Treaba mea este să mă țin de visul meu și să demonstrez oamenilor de ce sunt aici, ce știu să fac și, cu timpul, poate se vor schimba treburile.

De când a slăbit, cântăreața pozează în ipostaze fierbinți

-S-a schimbat felul tău de a poza. Ești mult mai senzuală…

Sunt mult mai dezbrăcată, spune așa! (râde, n. red.). Ce s-a întâmplat? Pe contul meu de Instagram eu vreau să arăt publicului cum sunt și ce sunt. Apar și îmbrăcată sport, și îmbrăcată până-n gât, și dezbrăcată, iar eu mă simt bine în momentul în care am haine subțirele și scurtuțe și mici pe mine.

Mie îmi place să îmi arăt abdomenul care este lucrat, îmi place să îmi arăt cracii când merg în emisiuni. Dacă simt să pozez nemachiată – ceea ce se întâmplă des și nu îmi pasă dacă sunt machiată sau nu – o fac. Și da, îmi place să pozez mai sexy pentru că… așa mă simt.

-Dar nu ai primit ”oferte” pe Instagram de la diverși bărbați?

Sunt tot felul de mesaje, dar nu le verific eu, am o persoană care mă ajută puțin. Oricum îi ignor…

Francisca și luptătorul MMA Bogdan Lățescu, discreți ca și cuplu

-Puțini te-au văzut public alături de soțul tău, voi sunteți foarte discreți ca și cuplu. Ți s-a întâmplat să îți facă bărbați avansuri de față cu el?

Sunt foarte mulți care îmi zâmbesc, dar de obicei atitudinea mea taie ”avansurile” de fiecare dată. Eu când vreau să fiu scârbă, sunt scârbă rău de tot, pot fi și scorpie. Iar eu consider că e mai bine să nu se ajungă în punctul în care persoana din fața ta să ajungă să îți facă avansuri. Dacă descurajezi din prima nu se mai întâmplă nimic. Dacă vine cineva și mă abordează, îi mulțumesc pentru compliment și îi spun că îmi caut, chiar atunci, soțul. Chiar dacă nu e cu mine…

-Care a fost cel mai romantic moment trăit cu soțul tău?

Știi cum suntem noi? Ceva… Eu sunt moartea romantismului. Nu îmi place romantismul, nu îmi plac siropoșeniile, nu îmi place să mă plictisească cineva… Nu îmi plac asemenea momente. Eu sunt mai dintr-o bucată. Pe mine, ori mă iei, ori mă lași. E adevărat, anumite gesturi sunt binevenite. Gen, flori, dar nu exagerat de romantice. Mai găsesc buchetul de flori pe masă, când vin acasă. Îmi plac gesturile mici și drăguțe. Că îmi face cafeaua de dimineață îmi ajunge. Sau când știe că am avut o zi încărcată îmi lasă o inimioară pe undeva. Sau când era plecat a trimis un bilețel și o floare.

Poate mai romantic a fost când m-a cerut în căsătorie, dar atunci eram atât de panicată și de pierdută în spațiu încât nu îl pot încadra la asemenea momente.

Francisca, fană declarată a lui Connect-R

-Ce artist din România care îți place?

Sunt atât de mulți… Un artist după care sunt fiartă pentru istoricul lui, pentru modul în care scrie, pentru feelingul din piesele lui, și un artist cu care îmi doresc din toată inima și tot suflețelul meu să fac o piesă este Connect-R. Și Andra. Muzica mea favorită este însă în funcție de starea din momentul respectiv.

Uneori simt să ascult un jazz sau blues, cu un pahar de șampanie, să mă descalț de sandalele cu tocuri, să mă trântesc în fotoliu confortabil… Sau, altă versiune de-a mea, este să îmi pun o rochie care să fie comodă, cu sandale cu tocuri și să ies în club, la bubuială.

-Cu ce ne vei încânta, în muzică, mai departe?

Cu proiectul meu Ciska. Acest proiect este un alt copilaș de-al meu. Proiectul Francisca a început odată cu X Factor cu colaborările cu Proconsul, Pasha Man, F- Charm, Uddi, în acest proiect voi mai lansa probabil, dar nu știu când, o piesă care să îmi facă mie pielea de găină. Dar, deocamdată lucrez la proiectul Ciska, un proiect internațional. Aici, lansările au loc doar în afara țării și sunt licențiate de către lebeluri mari de afară. Piesa se distribuie peste tot pe rețelele digitale. Nu că România nu ar fi în target, dar prind mai bine pe afară. Penultima mea piesă a prins în Turcia, a fost licențiată de un label care lucrează cu Inna, cu personalități grele din muzică.

Partea frumoasă este că pot să lansez ce vreau, când vreau, ce îmi place mie. Pe Ciska nu au loc decât piese în alte limbi, engleză, spaniolă, franceză. Dacă îmi pică o piesă în arabă, când și în arabă. Iar când niște teritoriu licențiază niște piese, în Turcia am două piese, Italia mi-a luat unul, tragem o linie și în felul ăsta putem să vedem în ce direcție să mergem.

Artista este pasionată de muzică populară

-Că tot veni vorba de cântat orice… Ceva lăutărie te auzim cântând?

Îmi plac doinele, pe mine mă sparg… Știu și piese de înmormântări, de la Sofia Vicoveanca. Crede-mă eu am studiat-o pe Sofia Vicoveanca și pe Maria Tănase. Chiar am jucat rolul Mariei Tănase și am fost și coloana sonoră, era o piesă de teatru. Am luat premiul I la Festivalul de Teatru Medieval Sighișoara cu acea piesă.

Ai mei nu erau de acord deloc cu chestia asta (muzica și actoria, n. red.), dar eu când am văzut că se fac bani, și aveam nevoie să fac bani să pot să îmi duc visul mai departe, am început să când. Și cântam la restaurant în toate zilele săptămânii, după școală, iar petreceri aveam și joi, vineri, sâmbătă și duminică. Și când ajungeai, la o nuntă, duminică, după ce ai avut toate zilele acelea intense, prindeam vreo nuntă pe la Vicovul de Sus, din aia care ține trei zile și trei nopți. Se făcea 7 dimineața și oamenii tot rupeau podelele și nu mai plecau… Am încurcat numele miresei, am făcut greșeli, la o altă nuntă unde socrii mirelui sau miresei erau decedați, primeau dedicații de la mine… Asta de oboseală, normal!

Am pornit de pe scena de la Palatul Copiilor, unde erau 3 părinți în public și ne aplaudau și acum reușesc să mă țin de visul meu. Uite, de exemplu, acum voi cânta pe scenă și voi fi urmărită în 100 de țări în gala ISucces și la Gala Superkombat. Și chiar le mulțumesc celo de la ISucces pentru această ocazie pentru că, și nu vreau să exagerez, e greu să egalezi evenimentele organizate de Oana Irimia, Flavia Covaciu și Edi Irimia, nu a făcut nimeni niciodată așa ceva.

Francisca, pretenții serioase de la soțul ei! Recunoaște că banii contează enorm în viață

-Soțului tău nu îi este dor să urce din nou în ring? Tu sufereai la meciurile lui?

Nu, nu îi este dor. Nu știu dacă eu sufeream în timpul meciurilor, înainte sau după. În momentele acelea e o adrenalină cum nu se poate explica, ești acolo, râzi, plângi, urli, dacă urli nu știi ce urli, te faci de râs de față cu toată lumea. Dar, sincer, pentru el e mai bine așa, e mai bine să își vadă de afaceri. Știi, noi avem o familie, o casă de ținut, trebuie să trăim și viața este scumpă.

Eu vreau să trăim bine și mie îmi place să trăiesc bine și nu sunt genul care se mulțumește cu puțin Asta nu înseamnă că sunt snoabă, nu fac aroganțe, dar din acest sport este foarte greu să te menții și să câștigi la nivelul acela. Era și cazul să se retragă, mai ales că viața de sportiv este foarte grea. Avea două, trei antrenamente pe zi, sacrificii și restricții, nu mai poți să faci altceva…