Franck Ribery a decis să se retragă la aproape 40 de ani! Bornele unei cariere impresionante: „Un jucător ca el se naște la 100 de ani!”

Franck Ribery a scris istorie la Bayern Munchen, iar mijlocașul ofensiv care evoluează acum la Salernitana a decis să se retragă înainte să împlinească 40 de ani.

, un alt mare fotbalsit e gata să pună ghetele în cui. Din păcate pentru Ribery, în acest sezon a jucat doar în prima etapă cu AS Roma și în Cupa Italiei împotriva lui Dennis Man cu Parma.

De atunci, controversarul fotbalist francez s-a confruntat cu probleme medicale la ambii genunchi, iar L’Equipe anunță că Ribery a luat deja decizia să se retragă. Jucătorul va face anunțul oficial în zilele următoare.

Fotbalistul francez a semnat cu Salernitana în septembrie 2021, după ce s-a despărțit de Fiorentina. Sezonul trecut a evoluat în 23 de meciuri și a fost căpitanul echipei.

Ribery a jucat nu mai puțin de 12 ani pentru Bayern Munchen, unde s-a transferat în 2007 de la Olympique Marseille pentru 25 de milioane de euro. Mijlocașul de 27 de ani a ajuns la Munchen din postura de vicecampion mondial cu național Franței.

Au urmat 23 de trofee în tricoul bavarezilor. În primul an la Bayern Munchen a câștigat tot: cupa și titlul în Bundesliga, plus Cupa Ligii Germaniei).

Au mai urmat alte opt titluri de campion: 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, cinci cupe ale Germaniei 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2015–16, 2018–19 și patru Supercupe ale Germaniei: 2012, 2016, 2017, 2018.

Franck Ribery a câștigat aproape tot și la nivel internațional. Cel mai prețios trofeu este cu siguranță Liga Campionilor, pe care l-a cucerit cu Bayern Munchen în 2013, după o finală cu Borussia Dortmund câștigată cu 2-1 în urma unui gol marcat în minutul 89 de Arja Robben.

Jucătorul de legendă al lui Bayern Munchen a fost desemnat cel mai bun jucător al Supercupei Europei, în care a și deschis scorul. Bayern Munchen a încheiat la egalitate, 2-2, în 120 de minute cu Chelsea și s-a impus la loviturile de departajare.

Tot în 2013, Bayern Munchen cu Ribery în teren reușea să câștige tripla: Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor, după ce în Germania făcuse eventul. Cel mai frumos sezon din cariera francezului.

Franck Ribery s-a născut într-un cartier sărăcios al oraselului Boulogne-sur-Mere, port la Canalul Manecii. „Mirosea mereu a peste si urina”, isi aducea aminte Frank.

„Am fost abandonat într-o mănăstire de părinții mei naturali când eram încă un nou-născut. Din fericire, după scurt timp, am găsit o familie care de la început mi-a oferit toată dragostea și afecțiunea pe care altcineva a ales să mi-o refuze. Totuși, destinul avea altceva pregătit pentru mine”. – Franck Ribery

Un teribil accident de mașină i-a schimbat viața definitiv la doar doi ani, când a ieșit prin parbriz. Cicatricile aveau să îi rămână veșnic mărturie și să îi înspăimânte pe adversarii direcți: „Nici nu ma gandesc sa fac o operatie estetica. De aici vine forta mea, dorinta constanta de a reusi in viata”.

La 13 ani a mers la academia de fotbal a lui Lille unde a stat trei ani până când și-a terminat studiile. S-a întors acasă, unde a semnat primul contract de fotbalist cu echipa locală US Boulogne, pe 150 de euro. A jucat acolo doar un sezon și a plecat la Olympique Ales, care avea însă să intre în faliment.

A urmat un transfer de la Brest și apoi la Metz, unde a debutat în Ligue One: „Ribery este un magician al balonului, nu ai cum sa ii furi mingea, este un jucator magnific, nu am mai vazut un jucator de talia lui de multa vreme. un jucator ca Ribery se naste la 100 de ani”, spunea Jean Fernandez, antrenorul său de la Metz.

După un conflict cu președintele clubului a plecat însă la Galatasaray în 2005, unde a câștigat primul trofeu din carieră: Cupa Turciei. S-a întors în Franța după doar șase luni și a semnat Olympique Marseillle, unde a jucat următorii doi ani.

A debutat pentru naționala Franței în 2006 într-o victorie cu Mexic și a jucat la două Campionate Mondiale și Europene. În total, 81 de meciuri și 20 de goluri: „Ribery este un cosmar pentru orice fundas. Nu ai cum sa il opresti, sunt mandru ca joc in aceeasi eschipa cu Ribery si ca nu il am ca adversar”, spunea și Thierry Henry.

a fost considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din epoca sa, iar francezul a fost aproape să câștige și Balonul de Aur în 2013, când a cucerit toate trofeele posibile, însă a ieșit doar pe locul 3. după Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

„A fost ceva de neînţeles. Am câştigat toate trofeele, nu se putea face mai mult. Pentru mine este ca un furt, o injustiţie, pentru că nu am avut o ţară întreagă în spatele meu. Am văzut cu ochii mei că francezii nu au fost toţi alături de mine, iar unii l-au votat pe Cristiano. Portugalia să-i voteze pe Messi sau Ribery? Imposibil. Acelaşi lucru şi în Argentina” – Franck Ribery pentru radio CFC după ce a pierdut Balonul de Aur în 2013.