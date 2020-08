Fratele lui Emi Pian, acuzații grave făcute lângă sicriul liderului Duduienilor: ”Au vrut să mă omoare și pe mine”. Tăietura suferită pe gât. Video

În ziua înmormântării lui Emi Pian, liderul clanului Duduienilor ucis pe 4 august, fratele acestuia lansează acuzații grave la adresa clanului atacatorului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chiar în momentul în care Florin Mototolea, zis Emi Pian, era condus pe ultimul drum, fratele acestuia a făcut dezvăluiri șocante.

Conform spuselor acestuia, în urmă cu trei ani, cei care l-au ucis pe fratele lui au vrut să facă același lucru și cu el, însă a reușit să scape doar cu o tăietură.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fratele lui Emi Pian face acuzații grave făcute lângă sicriul liderului Duduienilor

Extrem de sincer și de direct, fratele lui Emi Pian a răspuns reporterilor prezenți la funeraliile liderului Duduienilor și a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare.

În timp ce se afla la căpătâiul fratelui său, acesta a fost întrebat dacă este de părere că acest incident a fost o răzbunare sau nu. Pe lângă răspunsul la această întrebare, fratele interlopului a făcut o declarație șocantă despre ceea s-a petrecut în urmă cu trei ani.

ADVERTISEMENT

”Nu știu dacă a fost de răzbunare, asta nu știu… Dar știu că, în urmă cu trei ani, au vrut să mă omoare și pe mine. Asta s-a întâmplat prima dată, acum trei ani.

Eram la o petrecere acum trei ani, au vrut să mă omoare pe la spate, uitați (își arată semnul pe gât) dar au fugit, până la urmă. Acum au reușit! Totul pleacă de la bani”, a dezvăluit ruda lui Pian, conform Cancan-VIDEO.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fratele lui Emi Pian: ”Mi-au oferit 100.000 de euro”

Apoi, fratele lui Florin Mototolea, zis și Emi Pian, dezvăluie în continuare cum i-a fost oferită o sumă de bani, după ce a fost tăiat pe gât de clanul rival.

”La noi nu există Stabor… Uite, mie mi s-au oferit 100.000 de euro pentru tăietura asta pe care o am aici, dar nu am luat niciun ban. Iar pentru fratele meu nu există nicio sumă care să ne fie dată! Noi avem bani, avem tot ce ne trebuie, am muncit pentru asta, ne-am chinuit, nu am făcut banii cu droguri!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Să vină cineva și să spună: mă, ai tâlhărit, ai furat, ai spart! Eu am făcut pușcărie pentru permis, nu pentru altceva!”, a continuat fratele lui Emi Pian.