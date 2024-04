Fructul pe care trebuie să-l mănânci seara pentru un somn odihnitor. Mulți români îl cumpără de la magazin, dar nu știu că trebuie consumat cu o oră înainte de a adormi

Fructul pe care trebuie să-l mănânci seara pentru un . Mulți români îl cumpără de la magazin, dar nu știu că trebuie consumat cu o oră înainte de a adormi. Cele mai recente cercetări vorbesc despre beneficiile acestuia.

Ce fruct te ajută să dormi mai bine noaptea. E cumpărat de mulți români de la supermarket, dar nu știu că trebuie mâncat cu o oră înainte de somn

Ce fruct te ajută să dormi mai bine noaptea. E cumpărat de mulți români de la supermarket, dar nu știu că trebuie mâncat cu o oră înainte de somn. Oamenii de știință vin cu dezvăluiri în acest sens și spun care sunt proprietățile sale.

ADVERTISEMENT

O persoană care alege să consume kiwi înainte de a se așeza în pat are mari șanse să intre în lumea viselor mai repede. Specialiștii sunt de părere că acesta poate îmbunătăți somnul și automat, calitatea sa.

Un studiu realizat recent a demonstrat că o persoană care a mâncat două de kiwi cu o oră înainte de culcare a adormit mai repede. De asemenea, cercetarea a mai arătat că a dormit mai mult și mai bine. Concret, s-a bucurat de un somn calitativ.

ADVERTISEMENT

De ce s-a ajuns la această concluzie? Ei bine, oamenii de știință spun că acest fruct are două mari caracteristici: un nivel ridicat de antioxidanți și o cantitate mare de serotonină. Așa se explică de ce somnul este îmbunătăţit atunci când consumi kiwi.

Potrivit , fructul are capacitatea de a rezolva deficiențele de acid folic. În plus, kiwi are mai multe proprietăți antioxidante care aduc beneficii pentru sănătate și implicit ajută la îmbunătăţirea somnului.

ADVERTISEMENT

Abia în urmă cu puțină vreme a fost observată această legătură dintre alimentele bogate în antioxidanţi şi somn. Oamenii de știință și studiile lor au înțeles că somnul insuficient este asociat cu o scădere a nivelurilor de antioxidanţi din organism.

Cum te ajută kiwi să dormi mai bine. Ce spune un studiu din Taiwan

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea de Medicină din Taipei, Taiwan, arată cum te ajută kiwi să dormi mai bine. Cercetarea a inclus 22 de femei şi 2 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 55 de ani. Toți voluntarii se confruntau cu tulburări de somn.

ADVERTISEMENT

Ei au fost observați vreme de 4 săptămâni, perioadă în care au mâncat două fructe de kiwi cu o oră înainte de culcare. De asemenea, au fost colectate date din jurnalele de somn ţinute de voluntari, care au avut în permanență ceasuri de mână ce monitorizau odihna.

Oamenii de știință care au studiat efectele consumului de acest fruct asupra calității somnului au ajuns la o concluzie clară. Consumul zilnic a unui kiwi îmbunătăţeşte odihna de peste noate din punct de vedere calitativ şi cantitativ.