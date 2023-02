Frumoasa adormită chiar există. Care este povestea femeii care doarme și 22 de ore pe zi

O femeie de 38 de ani trece printr-o adevărată dramă, totul din cauza apetitului său pentru somn. Aceasta este Frumoasa adormită din viața reală!

Frumoasa adormită chiar există. O femei doarme 22 de ore pe noapte

Frumoasa adormită chiar există, iar o femeie de 38 de ani dovedește acest lucru. Joanna Cox este numele acesteia, iar ea poate să doarmă și 22 de ore dintr-o zi.

Aceasta suferă de o boală numită hipersomnie idiopatică, cu care a fost diagnostică în urmă cu abia un an, după ce femeia s-a confruntat întreaga sa viață cu o dorință insațiabilă de a dormi.

Iar ceea ce este mai rău nu este că adoarme mereu, uneori în cele mai importante momente din viața sa, ci că atunci când organismul îi cere să doarmă nimeni și nimic nu o mai poate trezi înapoi la realitate.

Joanna însăși recunoaște că această boală îi strică viața de zi cu zi și din cauza acesteia nu poate să își facă niciodată planuri pentru că nu știe dacă poate ajunge, .

“Sincer, îmi distruge viața, sunt ca Frumoasa Adormită din viața reală. Nu pot fi trezită odată ce am adormit.

Nu pot să lucrez, nu-mi pot face niciodată planuri pentru că nu știu dacă voi fi trează. Mă trezesc fără să știu ce zi este sau cât timp am dormit. Am nevoie de ajutor”, a declarat aceasta, conform

Frumoasa adormită se plânge că îi este stricată viața

Femeia nu poate să aibă nici o viață normală la lucru din cauza bolii sale și Joanna, Frumoasa adormită din zilele noastre, spune că a ratat și multe vacanțe din cauză că a adormit.

Joanna Cox a spus că și a cerut disperată ajutor pentru a putea controla în vreun fel boala, pentru că își ratează propria viața dormind zi de zi chiar și 22 de ore.

Am dormit la întâlniri cu prietenii și familia, am dormit chiar și în timpul unui zbor și am ratat vacanța în Spania. Este o afecțiune care te izolează și îmi doresc cu adevărat ajutor”, a spus femeia.