Furt inedit la Timișoara. Hoții au plecat cu roțile unei mașini și au lăsat cărămizi în locul lor

Furt inedit la Timișoara, acolo unde hoții au plecat cu roțile unei mașini, dar au avut grijă să lase cărămizi în locul lor. Metodele la care apelează infractorii pentru a fura cauciucuri sunt din ce în ce mai diverse și surprinzătoare.

Furt la Timișoara. Un șofer s-a trezit cu cărămizi în locul roților de la mașină

Acest nou mod de a acționa este, cu siguranță, . Un timișorean și-a parcat mașina, luni seara, în același loc în care obișnuia să o lase atunci când ajungea acasă. Însă, dimineața a avut o surpriză neplăcută.

Bărbatul a constatat că roțile i-au fost sustrase, iar hoții i-au lăsat autoturismul, un Renault, pe patru cărămizi. Șocat, omul a sunat la 112 și a raportat incidentul. Polițiștii au ajuns la fața locului pentru cercetări.

Oamenii legii fac verificări, fiind deschis un dosar penal pentru furt calificat. Până acum, hoții nu au fost găsiți. Imaginile cu mașina „parcată” pe cărămizi au fost postate pe un

Internauții au lăsat zeci de comentarii la postarea respectivă, stârnind reacții diverse. „Măcar a lăsat-o pe butuci!”, „Hoțul a știut că vine iarna și l-a ajutat mai repede să le dea jos”.

„N-o lăsa acolo că poate face și de catalizator”, „Parca am fi in țări străine”, Doamne ferește ce țara am ajuns. Eu lucrez la vulcanizare daca vine cineva cu o pereche de jante de Renault te anunț”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Hoții au intrat prin acoperiș într-un centru comercial din Iași

Un alt jaf inedit a fost dat, în luna august, într-un centru comercial din Iași și au furat seiful. Acoperișul din tablă a fost spart, iar indivizii au reușit să intre în centrul comercial.

„La data de 7 august, în jurul orei 4.30, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns prin efracţie într-un spaţiu comercial, din municipiul Iaşi, de unde ar fi sustras bani.

Cercetările continuă în vederea identificării autorilor şi tragerii acestora la răspundere penală. Precum şi pentru recuperarea prejudiciului”, au informat, în luna august, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.