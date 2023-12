Furtuna Pia face victime. Femeie din Belgia, ucisă după ce bradul din târgul de Crăciun a căzut peste ea. Video

Bradul din piața festivă din Oudenaarde, Belgia, s-a răsturnat din cauza vântului puternic. O femeie în vârstă de 63 de ani a murit și alte două persoane au fost rănite.

Femeie din Belgia, ucisă după ce bradul din târgul de Crăciun a căzut peste ea

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un brad înalt de 65 de metri se înclină încet înainte de a se prăbuși lângă un din orașul belgian Oudenaarde. Tragedia s-a petrecut în piața istorică a orașului în jurul orei 19:00, joi seara, relatează .

Furtuna Pia, care a provocat haos în Marea Britanie, unde zborurile și trenurile au fost anulate din cauza vântului de 130 km/h, a lovit joi vestul Belgiei.

Pomul de Crăciun a fost acum îndepărtat din târg, în timp ce poliția locală a deschis o anchetă privind circumstanțele incidentului. Existau deja probleme legate de stabilitatea pomului de Crăciun, care era strâmb și a trebuit să fie îndreptat de autorități, potrivit presei locale belgiene.

Primarul din Oudenaarde, Marnic De Meulemeester, a declarat pentru VRT News: “Am decis să închidem complet piața de Crăciun și satul de iarnă, din respect pentru familie.

Bradul era stabil, dar, pe neașteptate, au apărut ploi foarte puternice și o rafală locală de vânt cu forța 6. Ca urmare, bradul a fost răsturnat în apropierea pieței de Crăciun, unde erau prezenți mulți oameni.”

Poliția a deschis o anchetă

Un martor ocular a declarat presei locale că serviciile tehnice ale orașului au fost chemate cu zece minute înainte de căderea bradului, după ce acesta a fost văzut legănându-se în bătaia vântului.

“Bradul a căzut. Am văzut că erau trei persoane sub brad. Douăzeci de persoane au ajutat la ridicarea lui pentru a salva oamenii de sub el”, a adăugat martorul ocular.

Un purtător de cuvânt al procurorului provinciei Oost-Vlaanderen a declarat că victima este o femeie în vârstă de 63 de ani din Oudenaarde. Două femei din același oraș au fost rănite ușor în incident.

“Ancheta se va concentra asupra faptului dacă bradul fusese asigurat în mod corespunzător și va analiza, de asemenea, impactul condițiilor meteorologice”, a mai spus acesta.

, un deces în Olanda, unde o femeie a murit vineri din cauza rănilor suferite după ce a fost lovită de un copac căzut joi, a anunțat organizația de sănătate ZoZijn.