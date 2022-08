Gabi Tamaş se ia de tinerii fotbalişti români, în SuperLiga Show: “Poate îi umflăm puţin, le dăm prea mult credit. Acum, munca bate talentul!” Video

SuperLiga Show, emisiune prezentată de Superbet, , a ajuns la episodul 3, iar Gabriel Tamaş a fost invitat să vorbească despre cariera lui.

Gabi Tamaş, mesaj dur pentru tinerii fotbalişti români: “S-au dus în străinătate şi după un an s-au întors”

Ajuns la 38 de ani, Gabi Tamaş se poate lăuda cu o carieră bogată, cu meciuri jucate în Premier League sau La Liga, chiar dacă au mai existat şi momente când viaţa extrasportivă l-a făcut să ajungă pe prima pagină. Cu aşa mare experienţă, fundaşul Petrolului Ploieşti a găsit motivul pentru care jucătorii tineri nu mai reuşesc să impună în străinătate.

“Sincer, poate îi umflăm puţin pe fotbaliştii români, poate le dăm prea mult credit. Pentru că am văzut mulţi fotbalişti care s-au dus în străinătate şi au venit înapoi după un an, un an şi jumătate. Nu au jucat sau stau acolo doar să-şi ia banii, că au un contract mare.

Noi, după Generaţia de Aur, cei din generaţia cu Adi Mutu şi Cristi Chivu, jucam la echipe mari şi chiar jucam. Sunt talentaţi, dar, acum, munca bate talentul. Nu mai e talentul bate munca.

Ronaldinho era cel mai bun din lume când am jucat împotriva lui, când eram la Celta Vigo. Am venit la Galatasaray după plecarea lui Gică Popescu şi Gică Hagi. Au câştigat Supercupa Europei şi Cupa UEFA, adică au scris istorie. Şi am ajucat în aceeaşi echipă, în afară de cei doi. Erau jucători extraordinari. La WBA au venit Lukaku şi Anelka. Am jucat împotriva multor jucători care sunt sau au fost legende”, a spus Gabi Tamaş în episodul 3 din SuperLiga Show.

Ce îşi doreşte Gabi Tamaş în fotbalul din România: “Eu zic că vom progresa”

Gabi Tamaş susţine că mentalitatea din fotbalul românesc a rămas în trecut, în timp ce alte ţări au progresat datorită faptului că şi-au modernizat gândirea. Fundaşul de 38 de ani a dezvăluit şi ce îl motivează să mai joace la această vârstă, iar momentul retragerii nu este încă luat în calcul.

“Am ştiut să-mi trăiesc viaţa şi uite că imediat ajung la 40 de ani şi încă mai pot să joc fotbal. Este viaţa ta, nu e vorba de petrecut sau nepetrecut. Un om care se duce la muncă de la ora 4:00 vrea să se ducă pe câmp. Acum am terminat antrenamentul şi dacă vreau să mă duc nu ştiu unde, în bar, dau un exemplu, mă duc. De ce să nu mă duc? Care este problema?

Dacă sunt obosit, mă duc şi mă culc acasă şi, apoi, vin a doua zi la antrenamente. Noi am rămas puţin mai pe vechi. Trebuie să ne modernizăm şi noi. Dacă ajungem să facem altfel lucrurile, eu zic că vom progresa. Nu doar în fotbal, ci şi în viaţă. Am jucat şi eu prin câteva ţări. Am acumulat o experienţă.

Gabi Tamaş, mesaj pentru colegii lui mai tineri: “Dă-ţi viaţa la antrenament, la meci. După aia, du-te să stai în cap, dacă asta vrei”

Nu ştiu cât mai pot să joc, un an, doi, cinci, habar n-am. Am şi eu o vârstă, dar spre finalul carierei vreau să fac şi eu lumea mai fericită. Să dau totul din mine. Dacă nu mai pot în minutul 60-70, ridic mâna. Iau totul în serios, meciurile şi antrenamentele.

Eu spun adevărul în faţă, cu toate că uneori adevărul supără, dar mi-am asumat. Ce să faca acum? Să mă gândesc: ‘Doamne, ce am făcut?’. Treci repede peste, viaţa merge înainte. Asta am încercat şi asta am vrut să le arăt şi celor care joacă fotbal în România. Dă-ţi viaţa la antrenament, la meci. După aia, du-te să stai în cap, dacă asta vrei”, a mai declarat Gabi Tamaş.

Din sezonul 2022-2023, după ce prima ligă din România a devenit SuperLiga, campionatul beneficiază şi de un o emisiune-magazin, aşa cum se întâmplă cu marile competiţiie din Europa. , care a făcut câteva dezvăluiri din cariera lui.