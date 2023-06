Gabriel Cotabiță, adevărul despre fosta amantă și relațiile din trecut: ”Datorită ei am avut puterea”

Gabriel Cotabiță a trecut prin momente dificile. În anul 2015, acesta a făcut stop cardio-respirator și a stat trei săptămâni în comă. Iată că artistul a primit din nou șansa la viață, iar acum se bucură din plin de fiecare moment.

Gabriel Cotabiță, adevărul despre fosta amantă și relațiile din trecut

Deși are 67 de ani, Gabriel Cotabiță continuă să urce pe scenă. Cântă și de asemenea, are și o căsnicie fericită. Acesta și-a găsit liniștea în sfârșit și spune că viața lui s-a schimbat radical după stopul cardio-respirator.

ADVERTISEMENT

Totuși, nu poate uita momentul care avea să îi dea lumea peste cap.

Artistul a avut probleme de memorie, însă reușește să își amintească doar ce s-a întâmplat înainte de a intra în comă. Amintirile de la accident însă, sunt în ceață, a mai povestit el. Printre altele, artistul a vorbit și despre fostele sale relații.

ADVERTISEMENT

Deși în alte cazuri, despărțirile nu sunt tocmai amiabile, iată că Gabriel Cotabiță a reușit să lase loc de ”bună ziua”. Artistul este încă prieten cu fostele sale iubite. De asemenea, acesta le mulțumește

”Am descoperit că-n jurul meu am lăsat numai loc de „bună ziua’. Inclusiv femeile cu care am avut relații, cam toate mi-au rămas prietene. Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare.

ADVERTISEMENT

Foarte multă lume care s-a gândit la mine în acea perioadă grea. Ei au reușit să mă aducă înapoi. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru cei din jurul meu. Nu am invidiat pe nimeni”, a mărturisit el, potrivit .

Ce l-a motivat amanta sa să facă

Dacă vă amintiți bine, la un moment dat, Gabriel Cotabiță a fost căsătorit cu Ioana Nagy. Cei doi aveau să divorțeze în anul 1997, iar pe atunci, artistul avea o amantă de ceva vreme. Ce relație există acum între el și femeia respectivă?

ADVERTISEMENT

Artistul spune că cei doi nu au mai ținut legătura. Cert este femeia avea să îi schimbe viața total. Gabriel Cotabiță este mulțumit că ea a fost cea care i-a dat puterea să divorțeze la acel moment din viața lui.

ADVERTISEMENT

”Nu mai știu nimic de ea. Nici nu mă mai interesează. Am înțeles că era prin Italia. Îi mulțumesc doar dintr-un singur motiv, că datorită ei am avut puterea de a divorța”, a mai spus acesta.