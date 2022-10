Gabriel Moura, liderul din vestiarul „câinilor”, despre situația de la Dinamo: „Trebuie să fie în prima ligă”. Ce a spus cu privire la transferul ratat la Rapid din vară

Dinamo București traversează o perioadă bună în eșalonul secund, acolo unde s-a apropiat la 3 puncte de ultimul loc care asigură prezența în play-off. Gabriel Moura, fundașul „câinilor roșii”, a vorbit despre ce înseamnă să îmbraci tricoul „alb-roșu”.

Gabriel Moura a explicat de ce a rămas la Dinamo: „Totul a început să se așeze”

După ce a retrogradat pentru prima oară în istorie în Liga 2, de la . Totuși, fundașul brazilian, care a jucat și în prima ligă pentru clubul pregătit de Ovidiu Burcă, a rămas pe poziție și nu a părăsit corabia „alb-roșie”.

ADVERTISEMENT

„Am început foarte prost. Nu se știa cine vine, cine rămâne. Totuși, de la o zi la alta, lucrurile au început să se așeze. A venit Ovidiu, a început să schimbe lucrurile, iar totul a început să se așeze. Noi, jucătorii, am început să înțelegem ideile lui, au venit și alți fotbaliști. Mai apoi, încet-încet s-a reglat și problema banilor. Se văd acum rezultatele. Din păcate, la început a fost foarte dificil și am pierdut cinci meciuri.

„Am vrut să rămân aici. Este unul dintre cele mai mari cluburi din România. Când am terminat sezonul, m-am dus acasă, am intrat în vacanță și, din prima zi, am început să vorbesc cu domnul Zăvăleanu. Primul meu gând a fost să rămân aici și să aducem pe Dinamo înapoi în prima ligă. Și, iată, sunt aici”

ADVERTISEMENT

„N-a schimbat nimic faptul că alți jucători au plecat. Pe mine mă interesează cariera mea. Ce fac alți jucători și unde pleacă, mi-e indiferent. Cum am zis, eram în vacanță, sfârșitul stagiunii a fost de tristă amintire pentru toți. Totuși, nu putem ține capul în pământ, avem multă muncă de făcut. Dinamo merită să fie în prima ligă”, a declarat Gabriel Moura, conform .

Gabriel Moura a fost contactat în vară de Rapid, dar transferul a picat: „Ne-am înțeles inițial”

Fundașul brazilian trecut și pe Sepsi sau Gaz Metan Mediaș , informație anunțată în exclusivitate de FANATIK. Totuși, transferul lui Moura la Rapid a picat.

ADVERTISEMENT

„Start foarte prost, toată lumea știe situația din vară. M-au sunat cei de la Rapid prin Bogdan (n.r. – Pătrașcu), antrenorul secund, alături care am lucrat și la Gaz Metan, apoi am vorbit și cu Mutu. Ne-am înțeles inițial, după, însă, nu am mai ajuns la un consens. Am rămas la Dinamo și mereu am considerat că trebuie să iau decizia cea mai bună pentru mine și familie. Atunci aș fi acceptat să merg acolo, deoarece la Dinamo nu se știa nimic, nu puteam aștepta. După, nu știu ce s-a întâmplat. Însă, sunt aici, până la final”, a declarat Gabriel Moura.

De asemenea, fundașul în vârstă de 34 de ani a vorbit și despre imposibilitatea lui . „Câinii-roșii” sunt nevoiți să joace meciurile de „acasă” fie la Clinceni, fie la Giurgiu.

ADVERTISEMENT

„Este greu. Nu știm unde jucăm meciul următor. Fie Clinceni, fie Giurgiu. În ceea ce privește suporterii, cred că suntem mai puternici cu ei alături aici, în jurul Bucureștiului. Fanii, însă, înțeleg, ne sunt alături și sper să continue pe această cale, să creadă în noi, pentru că avem o șansă bună să ajungem în play-off. Raportat la noi, fotbaliștii… trebuie să jucăm. Nu contează unde sau pe ce teren”, a mai spus Gabriel Moura.

ADVERTISEMENT

Gabriel Moura, după ce s-a întors la Dinamo: „Știu ce înseamnă tricoul acestui club”

Gabriel Moura a mai evoluat pentru Dinamo în sezonul 2019-2020, după care a evoluat pentru Gaz Metan Mediaș. Fotbalistul sud-american a vorbit despre întoarcerea la Dinamo de la începutul anului, transfer dezvăluit de FANATIK.

„Da, am venit aici în 2019, cu Neagoe antrenor. N-am avut rezultate bune, antrenorul Neagoe a avut probleme cu inima și nici pentru mine n-a fost prea bine. Nu prea am avut șanse. E fotbal, am plecat la Gaz Metan și am avut ocazia să mă întorc. Am zis „Da” din prima. Știu ce înseamnă tricoul lui Dinamo și vreau să fac parte din istoria acestui club”

Este foarte greu. Lucrezi și nu-ți primești salariul. Nu mă refer doar la fotbaliști, în general, muncești, iar la finalul lunii meriți să fii plătit. Acest an și jumătate a fost foarte dificil. Nu vreau să vorbesc de Gaz Metan pentru că nu mă uit înapoi. Am revenit la Dinamo, au fost ceva probleme și aici, dar acum totul e bine”, au fost cuvintele lui Gabriel Moura.

Unul dintre liderii incontesabili din vestiar și unul dintre fotbaliștii cu experiență de la Dinamo, Gabriel Moura vrea să îi determine să înțeleagă pe tinerii fotbaliști pregătiți de Burcă ce înseamnă să porți tricoul „alb-roșu”.

Gabriel Moura, fundașul lui Dinamo: „Jucătorii tineri trebuie să simtă oportunitatea de a purta tricoul lui Dinamo”

„Încerc să fiu fericit în fiecare zi. Știm în ce situație suntem. De asemenea, sunt mulți jucători tineri, multă presiune și încerc să arăt prin ce am trecut, să împart din experiența mea în aceste situații și, în același timp, să vadă, să simtă oportunitatea de a purta tricoul lui Dinamo. Trebuie să înțeleagă cât de greu este acest tricou.

Cu Gabriel Moura pe teren, Dinamo a retrogradat în vară pentru prima oară în istorie. Rămas în tabăra „alb-roșiilor”, Gabriel Moura a povestit clipele grele prin care clubul din Ștefan cel Mare a trebuit să treacă.

„Când pici, e greu pentru toți, mai ales pentru Dinamo, care a retrogradat pentru prima oară în istorie. La fanii pe care îi are clubul, trofeele câștigate, e foarte trist. Mergem înainte, încheiem această situație, avem șanse bune să mergem la play-off.

Nu eu trebuie să vorbesc, dar multe lucruri s-au schimbat într-un timp foarte scurt. Mulți jucători nu știau situația clubului. Nu a fost bine. Greșeala a fost a noastră, noi am jucat. Nu au jucat antrenorii sau suporterii. La baraj am jucat bine în prima manșă, dar am primit două goluri. La retur a fost prea multă presiune și n-am putut întoarce scorul. Asta s-a întâmplat și, din păcate, am retrogradat”, a mai spus Gabriel Moura.