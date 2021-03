Gabriela Cristea a izbucnit în lacrimi în timp ce se afla pe stradă, iar soțul ei a filmat întregul moment. Vedeta de televiziune are emoții pentru fetele ei, care au plecat la grădiniță pentru prima dată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Soția lui Tavi Clonda a fost copleșită de emoții și nu a ascuns acest lucru, chiar dacă s-a aflat în public. Gabriela Cristea este întotdeauna sinceră atunci când vine vorba despre viața ei personală și fanii o apreciază pentru asta.

În plus, vedeta este o fire sensibilă și era imposibil să nu plângă tocmai acum, când și-a dus fetițele la grădiniță, știind că îi va fi dor de ele, chiar dacă lipsesc doar pentru câteva ore.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea, copleșită de emoții în plină stradă. Soția lui Tavi Clonda a izbucnit în plâns

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate vedete din lumea televiziunii, dar și în mediul online, unde postează zilnic și ține legătura cu fanii de pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare e la Kanal D a avut un moment de slăbiciune în plină stradă, iar soțul ei a filmat tot.

După ce ea și Tavi Clonda le-au lăsat pe Iris și Victoria la grădiniță, bruneta a izbucnit în lacrimi din cauza emoțiilor care au pus stăpânire pe ea. Soțul ei a încurajat-o, spunându-i că mai târziu se vor amuza pe seama acestor momente.

ADVERTISEMENT

„Nu le ducem la război, le ducem la un loc de joacă (…) O să râdem de momentele astea mai încolo, de asta te și filmez. Hai, nu mai plânge, mi-ai luat mie toate lacrimile. Le lăsăm la mine, a plâns, și-a dat seama, cred că i-a luat din rucsac sau ceva.

O să le cunoască și doamnele și domnișoarele de acolo și o să fie OK, ai văzut. Sunt mulți copii, știi ce bine o să se simtă? Iubire, fii atentă, o să vezi că în câteva săptămâni sau o lună nu o să mai vrea acasă”, i-a transmis Tavi Clonda partenerei sale de viață, în cadrul unui vlog postat pe YouTube.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabriela Cristea este foarte strictă cu programul fetelor ei

Gabriela Cristea le iubește foarte mult pe fetele ei și le răsfață de fiecare dată, însă este o mamă strictă atunci când vine vorba de programul lor de mâncare sau de dormit, după cum a recunoscut chiar ea.

„Sunt foarte strictă cu alimentația și am fost la fel de fixă și cu copiii. Se mănâncă la ore fixe, se doarme la ore fixe, mergem seara la culcare la ore fixe. Nu sunt chiar atât de fixistă și nu sunt o mama de-asta, dar am ținut la anumite lucruri, pentru că am înțeles că în viață trebuie să ai și un program. Nu poți fi așa într-un dolce toată viața”, a spus Gabriela Cristea cu ceva timp în urmă, notează cancan.ro.

ADVERTISEMENT