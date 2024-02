Gabriela Cristea, curtată de un bărbat însurat. Care a fost reacția ei. ”Persoana este cunoscută la nivel foarte înalt”

Gabriela Cristea a mărturisit în cadrul unui interviu că a fost curtată de un bărbat care era într-o relație și care între timp s-a căsătorit cu femeia pe care o avea alături. Individul, care ar fi foarte popular în România, i-a făcut prezentatoarei propuneri indecente. Care a fost reacția sa?

Ce bărbat celebru și însurat i-a făcut propuneri indecente Gabrielei Cristea. Cum a reacționat prezentatoarea

Invitată în urmă cu trei luni în podcastul ”Acasă la Măruță”, Gabriela Cristea a depănat o serie de amintiri din perioadele plăcute și mai puțin plăcute din viața sa. De asemenea, a abordat și subiectul infidelității.

Gabriela Cristea ar fi putut călca strâmb de multe ori, , dar aceasta spune că nu a fost niciodată adepta infidelității. Nici măcar în căsnicia cu afaceristul Marcel Toader, care a înșelat-o de nenumărate ori.

Moderatoarea de la Antena Stars a rememorat cum într-o zi, în timpul mariajului cu Marcel Toader, a fost abordată chiar de un bărbat foarte celebru în România, deși acesta avea o relație, iar între timp s-a căsătorit cu femeia de lângă el. Gabriela Cristea nu i-a acordat atenție, motivând că nu avut niciodată atracție față de bărbații căsătoriți.

”N-am fost niciodată în viața mea amantă. Nici măcar nu am avut atracție pentru vreun bărbat căsătorit. M-a curtat o singură dată un bărbat, care nu era căsătorit, dar era într-o relație cu cineva, o persoană importantă. E căsătorit și acum cu doamna. Persoana este cunoscută la nivel foarte înalt.”, a mărturisit Gabriela Cristea pentru podcastul

Gabriela Cristea: ”Nu mi-am înșelat soțul niciodată și nici nu îmi doresc să fac chestia asta”

. S-a cunoscut cu acesta după divorțul de Marcel Toader, pe platourile de filmare de la ”Te vreau lângă mine”, iar de atunci par de nedespărțit.

În prezent, Gabriela Cristea trăiește cu Tavi Clonda sub același acoperiș și au două fetițe împreună, pe nume Iris și Victoria. Chiar dacă din exterior situația dintre ei doi pare lapte și miere, prezentatoare recunoaște că mai există și episoade tensionante.

În pofida disensiunilor care se ivesc, Gabriela Cristea spune că nu a fost vreodată tentată să-i fie infidelă solistului. De asemenea, ambii încearcă să găsească întotdeauna o modalitate de împăcare. Nu pot sta permanent supărați unul pe altul.

”Nu mi-am înșelat soțul niciodată și nici nu îmi doresc să fac chestia asta. Nu am avut niciodată niciun fel de tentație. În momentul în care am hotărât că vreau să am o relație serioasă, doar pe el în văd. Niciodată nu am văzut un alt bărbat ca pe un bărbat cu care aș putea să am intimitate.

Nici pentru mine nu pot să bag câteodată mâna în foc, dar cel puțin acestea sunt sentimentele pe care le încerc la momentul acesta. Să nu credeți că eu și soțul meu avem relația perfectă! Da, ne-am și certat și ne-am întors și spate în spate, dar până la urmă ne-am împăcat pentru că așa este în viață, nu ai cum”, a mai detaliat moderatoarea.