Gabriela Cristea, detalii despre boala cu care se confruntă: “Nu prea am avut timp să mă ocup de mine”

Gabriela Cristea a vorbit despre boala cu care se confruntă de ceva timp. Este vorba despre o infecție cauzată de epuizare, prezentatoarea fiind o persoană foarte ocupată.

Anul trecut, Gabriela Cristea . Soția lui Tavi Clonda este foarte muncitoare, dar nu a mai avut suficient timp pentru a se ocupa și de ea.

Din această cauză, prezentatoarea de la Antena Stars se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Mai exact vedeta are o infecție în corp. Aceasta recidivează de fiecare dată când sistemul imunitar este scăzut.

În afară de proiectele în televiziune și în mediul online, Gabriela Cristea este și mama a două fetițe de 5, respectiv aproape 4 ani.

“Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine – am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade.”, a explicat Gabriela Cristea pentru .

Gabriela Cristea: “Timpul este dușmanul nostru cel mai mare”

Vedeta are foarte multe de făcut, iar timpul nu este suficient. Tocmai acest lucru a făcut-o să clacheze și să aibă , pe care acum încearcă să le rezolve.

Dacă ar avea posibilitatea să se cloneze, vedeta ar face acest lucru fără să stea pe gânduri.

Pentru a se menține sănătoasă, prezentatoarea ia diverse vitamine și suplimente pentru imunitate.

“Încerc să rezolv aceste probleme și, apropo de întrebarea ta legată de oboseala emoțională, asta vine odată cu faptul că timpul este dușmanul nostru cel mai mare, dar și prietenul nostru cel mai mare, un paradox, evident.

În momentul în care nu mai faci față, din punctul de vedere al timpului, să poți să rezolvi toate problemele pe care le ai, atunci, evident, și clachezi, pentru că nu știi efectiv pe unde să scoți cămașa.

Recunosc că am zile când aș vrea să mă clonez, poate chiar în trei ar fi ideal. Sunt sigură că, de fapt, m-aș clona în trei bucăți. Una dintre ele să se și odihnească pentru noi toate la un loc.

Dar încerc să rezolv aceste probleme și încerc să-mi mențin imunitatea cât mai mult crescută prin alimentație și prin vitaminele pe care le iau.”, a adăugat ea.

De asemenea, Gabriela Cristea a mai spus că 2022 a fost un an foarte bun pentru ea și familia ei. După doi ani petrecuți în casă, din cauza pandemiei, prezentatoarea se bucură că a avut ocazia de a se revedea cu cei apropiați anul trecut.