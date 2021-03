Gabriela Cristea i-a rupt turta fetiței. Ce a ales Iris de pe “tava destinului”. Imagini inedite de la eveniment

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, aniversare inedită pentru fetița lor. I-au rupt turta și e uluitor ce a ales micuța Iris de pe “tăvița destinului”.

Vedeta TV a avut toate motivele de bucurie în weekend, când a sărbătorit-o pe Iris, mezina familiei lor. La petrecere au fost prezenți și nașii fetiței, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu.

Totodată, pentru a evita anumite probleme, cu cei care ar fi putut să o acuze de nerespectarea măsurilor contra pandemiei, Gabriela Cristea a asigurat pe toată lumea de faptul că s-a avut grijă și la astfel de detalii.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au rupt turta pentru fetița lor, alături de nașii Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu

În plus, a recunoscut că momentele inedite de petrecere, pe care le-a și filmat în mod constant, au avut loc înainte de cea mai nouă carantină impusă de către autorități.

Aniversarea a fost una restrânsă din care nu a lipsit nici soacra Gabrielei Cristea, așa cum era de așteptat. Mai întâi, în vlogul postat de brunetă pe YouTube s-a putut vedea că micuța Iris a fost sărbătorită cu un tort delicios cu fructe. Fetița a împlinit 2 ani, motiv pentru care cuplul de vedete nu a dorit să lase să treacă un astfel de moment prețios.

Odată cu ruperea turtei a putut fi văzut și că fetița a făcut o alegere inedită atunci când i-a fost pusă în față tăvița destinului. Părinții, dar și invitații, au fost foarte curioși ce obiecte va atinge Iris, fiind cunoscut că este o superstiție legată de destinul pe care îl va urma copilul.

“Dragilor, am tot primit întrebări de la voi legate de momentul în care am rupt turta lui Iris. Am avut treabă multă și nu am avut timp să vă împartășim acest moment special. A fost o petrecere mică, mică dar cu oameni speciali. Bucuria momentului o împartășim cu voi chiar acum pe YouTube pentru că Tavi a filmat și montat un vlog ca să ne rămână amintire.

Le mulțumim frumos nașilor pentru clipele superbe trăite împreună dar și celor care au fost lângă noi anul ăsta cu un gând bun, pentru că altfel nu s-a putut. Vă las link-ul în bio ca să trăiți și voi emoțiile alături de noi. PS: pentru carcotași, petrecerea a fost făcuta înainte de carantină și ne-am testat cu toții”, a transmis Gabriela Cristea.



“Pentru mine a fost surprinzător ce a ales de pe tavița destinului”, a mai continuat vedeta proaspăt revenită în televiziune. Fetița a decis să ia o cărticică de povești de pe tava respectivă.