Gabriela Cristea și-a înșelat iubitul o lună de zile. Dezvăluiri neașteptate: ”Vă spun din experiența mea”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate vedete tv din România. O știm de ani buni prin prisma emisiunilor pe care le-a tot prezentat. De asemenea, aceasta a fost întotdeauna o fire cât se poate de deschisă.

Gabriela Cristea și-a înșelat iubitul o lună de zile

Totodată, ea formează în prezent un cuplu cu Tavi Clonda. Cei doi au împreună două fetițe și se pot declara niște părinți cu adevărat împliniți.

Viața amoroasă a vedetei tv nu a fost întotdeauna una atât de roz. Înainte de relația cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea a fost căsătorită cu Marcel Toader. Mariajul celor doi s-a terminat în condiții nu tocmai prietenoase însă.

A trecut prin momente dificile, credea că nu își va mai reveni vreodată, însă iată că viața avea să îi pregătească niște surprize cât se poate de plăcute.

Înainte de căsnicia cu Marcel Toader însă, Gabriela Cristea a mai avut și alte relații. La un moment dat, ea a vorbit despre ele, dar și despre evenimentele care s-au petrecut în acea perioadă.

Gabriela Cristea a recunoscut că și-a înșelat iubitul la un moment dat. Nu este clar cine a fost bărbatul din viața ei la acel moment, cert este că vedeta a fost în paralel, timp de o lună de zile, cu altcineva.

Dezvăluiri neașteptate făcute de vedetă

Aceasta susține că a fost cea mai dificilă lună din viața ei și că tot ea a fost cea care a oprit totul, în momentul în care a simțit că nu mai poate să continue într-un astfel de stil. ”Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă.

Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci….este un efort atât de mare încât eu am zis: „Stop! Până aici”, spunea Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

La un moment dat, vedeta a vorbit și despre avortul pe care l-a făcut. Prezentatoarea tv avea în jur de 19 ani atunci, iar din cauza unor complicații a fost nevoită să facă acest lucru. ”Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, spunea ea, într-o emisiune de la Kanal D.