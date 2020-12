Gabriela Cristea și-a lăsat fanii fără cuvinte! Ce decizie a luat prezentatoarea TV

Chiar nu i-a fost deloc ușor să câștige lupta cu kilogramele în plus după nașterea celui de-al doilea copil, Gabriela Cristea își permite în această perioadă și câteva clipe de răsfăț, că doar o dată-i Crăciunul.

Nici măcar gândul că neglijează Postul Nașterii Domnului nu a împiedicat-o să își suflece mâinile și să se apuce de gătit, după cum le-a dezvăluit fanilor într-o postare pe rețelele de socializare.

Pâinea în oala de lut, piureul, salata de sfeclă și murăturile păstrate cu grijă pentru sezonul rece sunt bucatele din care îndrăgita prezentatoare TV s-a înfruptat recent alături de soțul său, Tavi Clonda. Și pentru că viața ar fi mult mai tristă fără desert, din meniu nu puteau lipsi tarta de bezea cu fructe sau delicioasa plăcintă cu dovleac.

„Dragă doamnă, nu vreau să mă justific în fața dumneavoastră. Vă spun doar că avem doi copii mici care ne secătuiesc de vlagă.

Dacă nu am consuma și puțină proteină, nu am avea energie pentru nimic, iar eu mai trebuie să și gust mâncarea pentru ele.

Când mai reușeam să fac atâtea feluri de mâncare și să mai și spăl, calc, curățenie și să mai și muncesc. Oricum noi consumăm mai mult pește.

Și mai e o treabă … e păcat ce scoți pe gură, nu ce mănânci, serios”, i-a răspuns Gabriela Cristea unei internaute care îi reproșa că neglijează Postul Crăciunului.

Cum a reușit prezentatoarea TV să scape de kilogramele în plus

Imediat după nașterea celei de-a doua fetițe, frumoasa brunetă și-a propus să revină treptat la silueta care a consacrat-o. Nu i-a fost deloc ușor, dar, ambițioasă cum o știm, a trecut cu bine și peste acest hop, fără să apeleze la medicul estetician.

„Mănânc la ore fixe, mănânc cinci mese pe zi şi mi-am făcut eu, practic, o dietă de aproximativ 1.000 de calorii. Am analizele făcute, dar ideea este că nutriţionistul mi-ar da cam acelaşi lucru să mănânc.

Am grijă să beau multă apă, beau şi nişte ceaiuri de slăbit foarte bune pentru digestie. Mulţi mi-au sărit în cap când au auzit pentru că eu alăptez, dar am vorbit cu cei de la firma respectivă şi mi-au zis că este posibil să fie puţin agitat copilul din cauza pricina ceaiului respectiv, dar nimic mai grav.

Iris nu a avut, însă, nimic. Mă moşteneşte! Pe mine nici cafeaua nu mă agită absolut deloc. Am mai fost la nutriţionist, adică nu aş fi la prima abatere. Mi-am propus să revin la o formă fizică foarte bună. Doar dietă. Am încercat să fac nişte pilates, dar nu am timp şi am mai făcut şi nişte exerciţii de meditaţie, de yoga”, a dezvăluit Gabriela Cristea.