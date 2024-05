Gabriela Firea și Marcel Ciolacu, vizită la Depoul Dudești. ”Toți oamenii muncii merită întreg respectul nostru”

Cei doi lideri PSD și-au petrecut Ziua Muncii la Depoul Dudești, alături de angajații Societății de Transport București (STB) ale căror doleanțe le-au ascultat și cărora le-au promis că vor face eforturi pentru a le crește veniturile.

Gabriela Firea și Marcel Ciolacu, vizită la Depoul Dudești

Premierul le-a transmis un mesaj de apreciere interlocutorilor săi și i-a asigurat că pentru ca veniturile acestora să crească.

„De 1 Mai, împreună cu Gabriela Firea, am fost alături de angajații din transportul public bucureștean pentru care astăzi este o zi obișnuită de muncă. Am stat de vorbă la depoul Dudești cu șoferi, mecanici și dispeceri.

Sunt oameni deschiși și harnici, care își doresc o schimbare majoră de la administrația acestui oraș: un plan de investiții mult mai curajos pentru un transport public modern.

De 1 Mai, le transmit tuturor celor care muncesc fără întrerupere pentru a asigura servicii publice esențiale, fie că sunt la stat sau în privat, că efortul lor este prețuit! Și că, alături de colegii mei social-democrați voi lupta în continuare pentru ca veniturile lor să crească.

După ce am depășit Ungaria, sunt convins că putem ajunge și Polonia, iar românii să ajungă, în scurtă vreme, cei mai bine plătiți angajați din această parte a Europei! Fiindcă o merită din plin!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook

Gabriela Firea: ”Toți oamenii muncii merită întreg respectul nostru”

La rândul său, și-a arătat aprecierea față de angajații STB și a reamintit câteva dintre „realizările” mandatului său pentru transportul în comun din București.

„1 Mai alături de lucrătorii din transportul public bucureştean. Am mers împreună cu premierul şi preşedintele PSD Marcel Ciolacu la angajaţii STB, cei pentru care nu există libere de sărbători, care muncesc permanent pentru ca bucureştenii să poată ajunge la serviciu, la rude sau prieteni şi oriunde au nevoie.

De Ziua Internaţională a Muncii mă înclin în faţa tuturor oamenilor care, de multe ori pe nevăzute, ţin în mişcare Capitala şi această ţară. Toţi oamenii muncii merită întreg respectul nostru. Niciodată nu este un efort prea mare să ne gândim la condiţii moderne de muncă şi la salarii mai bune.

Locul unui primar este printre oameni! Acolo am fost în mandatul trecut şi tot acolo voi fi după alegerile din 9 iunie. (…)

Am achiziţionat 400 de autobuze noi Otokar, Euro 6, şi 130 de autobuze hibrid Mercedes care se aflau toate pe străzi când am finalizat mandatul. Am atras 370 de milioane de euro pentru achiziţia celor 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice şi 100 de troleibuze noi care circulă acum în Capitală”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.