Gabriela Prisăcariu, cadou de suflet de la Dani Oțil. Ce i-a oferit prezentatorul Antena 1 soției lui în ziua în care a devenit mamă

Gabriela Prisăcariu a spus care este cel mai de preț cadou primit de la soțul său, Dani Oțil. Vedeta Antena 1 i-a îndeplinit partenerei sale una dintre cele mai mari dorințe atunci când aceasta l-a adus pe lume Tiago, primul lor copil.

Gabriela Prisăcariu a vorbit recent despre faptul că este o mare fană a bijuteriilor, mai ales a diamantelor. Și a purtat o superbă brățară primită pe barter, însă, de care s-a îndrăgosti iremediabil.

Gândul i-a rămas la superbul accesoriu, iar prezentatorul de la Neatza nu a uitat acest lucru. vedeta i-a oferit cadou brățara mult dorită.

Astfel, modelul a mărturisit că este cel mai valoros dar pe care l-a primit de la soțul și că de fiecare dată se emoționează atât de mult încât îi dau lacrimile. „E această brățară, cu diamante, pe care Dani mi-a oferit-o când am născut. Îmi dau lacrimile, mă emoționez mereu când mă uit la ea.

E brățara pe care am purtat-o, barter, la cununie, pe care mi-am dorit-o foarte mult. La un an de zile, când am născut, el mi-a oferit această brățară pe care o cumpărase imediat după ce ne-am căsătorit. E o bijuterie de suflet, la fel și inelul de logodnă. Urmează verigheta”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru

Gabriela Prisăcariu refuză categoric participarea la America Express

Iar când vine vorba de Tiago, fiul lor, Gabriela Prisăcariu recunoaște că întregul lor univers se învârte în jurul său. Modelul a mărturisit că deși își împart sarcinile, ea este cea care petrece mai mult timp acasă, cu copilul.

„Totul se desfășoară în jurul copilului. Încerc să ajung la sală, la joburi. E o zi plină, nu-mi ajunge, nu știu când trece săptămâna, acum e luni, acum e vineri. Mi-aș dori să am mai mult timp la dispoziție”, a completat Gabriela Prisăcariu.

În plus, nopțile sunt, în continuare, destul de scurte pentru ei, chiar dacă beneficiază de ajutorul mamei Gabrielei și au o bonă. „Sunt scurte și albe. (n.r nopțile). Încă ne trezim noaptea, sper să fie mai bine”, a spus soția lui Dani Oțil.

Astfel că, în aceste condiții, Gabriela Prisăcariu nu se gândește încă nici măcar la o vacanță, în timp ce participarea la America Express o refuza categoric. „Pentru mine este exclus. În ceea ce-l privește pe Dani, trebuie să-l întrebați pe el”, a afirmat vedeta.