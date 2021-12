Portarul lui CS Mioveni se apără după golul dubios încasat în meciul cu CFR Cluj. ”Nu am văzut mingea”   

Fără să forțeze prea mult, . Unica reușită a venit în minutul 36 după un șut din afara careului al lui Valentin Costache.

Deși execuția CFR-istului nu a fost una în forță, l-a surprins pe portarul echipei vizitatoare care a rămas țintuit pe linia porții, fără reacție.

Iustin Popescu: ”Dacă stătea cineva pe respingere, poate mai aveam o șansă”

Iustin Popescu a fost titularizat de antrenorul echipei din Mioveni, Alexandru Pelici, în meciul cu CFR Cluj, deși numărul 1 al argeșenilor, între buturi, este Răzvan Ducan.

ADVERTISEMENT

De altfel, Iustin Popescu a bifat ultimele meciuri tocmai împotriva echipelor angrenate în lupta pentru titlul național, FCSB și , iar acest lucru a trezit inevitabil și suspiciuni.

La faza din minutul 36 al meciului cu CFR, Popescu a încasat un gol după un șut nu puternic, dar ce-i drept plasat, al lui Valentin Costache.

ADVERTISEMENT

Reacțiile nu au întârziat să apară, cei mai mulți apreciind că Popescu ar fi avut timp să reacționeze și, eventual, chiar să-și salveze echipa. Portarul a explicat ce s-a întâmplat la faza cu pricina.

”Mister (Alexandru Pelici, antrenorul echipei CS Mioveni – n.r.) ne-a arătat că doi jucători trebuie să stea pe respingere la cornerele lui CFR Cluj. Costache a șutat, iar eu am fost mascat și nu am văzut nimic. Erau foarte mulți jucători pe direcție.

ADVERTISEMENT

Am vrut să văd printre picioarele lor și am făcut un pas spre dreapta. Dar nu am văzut mingea. După meci, antrenorul de portari mi-a zis că trebuia să stau pe loc și mai aplecat.

Costache a dat și cu puțin efect și nu am văzut nimic. Trebuia să fiu mai atent. Am făcut un pas spre dreapta, asta a fost greșeala mea. Dar poate dacă stătea cineva pe respingere, poate mai aveam o șansă. Mister a insistat foarte mult cu fazele fixe, dar, din păcate, nu s-a respectat”, a explicat portarul într-o intervenție la .

ADVERTISEMENT

Iustin Popescu spune că și-a făcut datoria la Cluj

Iustin Popescu are 28 de ani și este cel mai experimentat dintre cei patru portari din lotul celor de la CS Mioveni. Acesta pare să fi fost și argumentul pentru care Alexandru Pelici l-a titularizat în meciul cu CFR Cluj.

”Nu m-a surprins că am fost titular. Am vorbit cu mister cu 3 zile înainte de meci și mi-a zis că urmează două partide grele, cu Dinamo și FCU Craiova, și că trebuie să-l menajeze pe Ducan. A spus «Vreau să te bag. E un meci greu, am nevoie de experiență».

ADVERTISEMENT

După 5-6 meciuri pe bancă e greu. Nu am aceeași încredere ca în Liga 2, când jucam meci de meci. Din punctul meu de vedere a fost OK, cred că mi-am făcut datoria. Toată echipa a făcut un joc bun”, a mai spus Iustin Popescu.

Acesta a fost titular doar în primele două etape din actualul sezon, ulterior Răzvan Ducan devenind numărul 1 în poarta echipei din Mioveni.