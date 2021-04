Gala Premiilor Oscar 2021. Ce peliculă va fi marea câștigătoare, conform predicțiilor Irinei Margareta Nistor

În noaptea de duminică spre luni va avea loc, la Los Angeles, cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar, ceremonia fiind transmisă în 225 de țări.

Criticul de film Irina Margareta Nistor prezintă pronosticurile sale privind marii câștigători din acest an ai premiilor Academiei Americane de Film, transmite mediafax.ro.

Irina Margareta Nistor crede că filmul câștigător va fi același care a obținut cele mai importante premii la gala BAFTA, din urmă cu două săptămâni.

Nistor pariază pe „Nomadland” și Anthony Hopkins

„După câte cunosc eu, din păcate tot ‘Nomadland’ o să câştige şi pe la toate secţiunile o să fie aşa. Mai degrabă un Oscar de documentar pentru că şi ‘Nomadland’-ul ăsta e ca un documentar. În egală măsură Antony Hopkins – filmul lui este tot un documentar – ca să vadă ce ar putea să i se întâmple la bătrâneţe”, a declarat criticul de film.

Gala din acest an suscită un interes aparte pentru cinefilii din Români, în condițiile în care filmul „Colectiv” al lui Alexandra Nanau este nominalizat atât la secțiunea de film documentar, cât și la cea de cel mai bun film străin.

„Important este că a ajuns acolo, cred că asta contează foarte tare. E ca la Olimpiadă. Important e să poată participa, adică să fie şi România acolo … Şi încă la două secţiuni. Iar în partea cealaltă, am văzut caracatiţa, ne-a mâncat capul de fiecare dată. Nu e greu nici celălalt film care, după cum tot spun, este coprodus de soţii Obama, deci concurenţa e foarte mare. Dacă nu ar fi fost concurenţa mare, ar fi fost trist”, a mai spus Irina Margareta Nistor.

Principalele nominalizări la premiile Oscar

Cel mai bun film:

“Nomadland”

“The Trial of the Chicago 7”

“Mank”

“Promising Young Woman”

“Minari”

“The Father”

“Sound of Metal”

“Judas and the Black Messiah”

Cel mai bun actor

Chadwick Boseman – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins – “The Father”

Riz Ahmed – “Sound of Metal”

Gary Oldman – “Mank”

Steven Yeun – “Minari”

Cea mai bună actriţă

Carey Mulligan – “Promising Young Woman”

Frances McDormand – “Nomadland”

Vanessa Kirby – “Pieces of a Woman”

Viola Davis – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day – “The United States vs. Billie Holiday”

Cel mai bun regizor

Chloe Zhao – “Nomadland”

David Fincher – “Mank”

Emerald Fennell – “Promising Young Woman”

Lee Isaac Chung – “Minari”

Thomas Vinterberg – “Another Round”

Cel mai bun actor în rol secundar

Daniel Kaluuya – “Judas and the Black Messiah”

Sacha Baron Cohen – “The Trial of the Chicago 7”

Leslie Odom Jr. – “One Night in Miami”

Paul Raci – “Sound of Metal”

LaKeith Stanfield – “Judas and the Black Messiah”

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Olivia Colman – “The Father”

Amanda Seyfried – “Mank”

Glenn Close – “Hillbilly Elegy”

Youn Yuh-jung – “Minari”

Maria Bakalova – “Borat Subsequent Moviefilm”

Cel mai bun scenariu original

“Judas and the Black Messiah”

“Minari”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bun scenariu adaptat

“Borat Subsequent Moviefilm”

“The Father”

“Nomadland”

“One Night in Miami”

“The White Tiger”

Cel mai bun film de animaţie

“Onward”

“Over the Moon”

“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Cel mai bun documentar

“Collective”

“Crip Camp”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher”

“Time”

Cel mai bun film străin

“Another Round” (Denmark)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective” (Romania)

“The Man Who Sold His Skin” (Tunisia)

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia and Herzegovina)