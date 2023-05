Gazul european a scăzut la nivelul din iunie 2021. Preţul său nu mai este influenţat de războiul din Ucraina

Prețul gazelor naturale europene și-a continuat marţi scăderea și a coborât sub 24 de euro pe megawat oră (MWh), pentru prima dată în ultimii doi ani. La prânz, contractul futures TTF care stabilește tendințe pentru livrare într-o lună, se tranzacționa la 23,50 euro la Bursa de Valori din Amsterdam. Ultima oară când gazele naturale au fost atât de ieftine a fost în iunie 2021.

Germania a produs o cantitate record de energie fotovoltaică

Prețul gazelor naturale europene a fost pe un trend descendent de la sfârșitul anului trecut. De atunci, prețul lor a scăzut constant, după ce a crescut vertiginos pe parcursul lui 2022, în urma războiului din Ucraina. Un preț record de peste 300 de euro pe MWh a fost plătit vara trecută, iar oprirea livrărilor de gaze rusești a alimentat temeri cu privire la o criză energetică.

este acum cu mult sub nivelul la care era chiar înainte de începerea războiului din Ucraina, în februarie 2022. Listarea se apropie acum de nivelul care a predominat cu mult timp înainte de 2021 și era vizibil sub 20 euro per MWh.

În total, cotaţiile futures la gaze au scăzut timp de opt săptămâni la rând, cea mai lungă perioadă de scăderi săptămânale înregistrată după 2007, o inversare dramatică faţă de criza energetică de anul trecut care a dus preţul gazelor la valori fără precedent.

Potrivit analiştilor există puţine semnale că tendinţa de scădere se va opri în curând, în condiţiile în care sectorul industrial trece printr-o perioadă dificilă în contextul încetinirii economiei.

În plus, energiile regenerabile îşi aduc şi ele aportul la diminuarea cererii de gaze pentru producţia de electricitate, având în vedere că în cursul weekend-ului . Potrivit datelor furnizate de bursa de energie electrică din Europa centrală (European Energy Exchange AG), producţia de energie fotovoltaică a Germaniei a atins sâmbătă un maxim istoric de 40.919 de Megawaţi.

Ca urmare a invaziei ruseşti din Ucraina, autorităţile de la Berlin au decis să urgenteze cu un deceniu, până în anul 2035, obiectivul de a obţine 100% din energie din surse regenerabile. Analiştii de la BloombergNEF prognozează că energia din surse eoliene şi fotovoltaice va ajunge să reprezinte 76% din producţia totală de electricitate a Germaniei în 2030.

O mare parte din creşterea instalării de noi panouri fotovoltaice în Uniunea Europeană are drept obiectiv “tranziţia, într-un ritm rapid, de la combustibilii fosili şi evitarea unor noi expuneri la creşterile de preţuri la energie şi ameninţările la adresa securităţii aprovizionării care au apărut în ultimele 18-24 de luni”, spune Sarah Brown, director de program la think thank-ul pe energie Ember.

În plus, gradul de umplere a depozitelor de gaze din Europa este în prezent de aproape 68%, peste media multianuală de aproximativ 50% pentru acest moment al anului, şi este foarte probabil ca aceste depozite să fie reumplute mult mai devreme decât de obicei. Asta ar reduce o mare parte din riscurile de aprovizionare pentru iarna viitoare, oferind noi oportunităţi pentru scăderea preţurilor.