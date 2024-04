George Bozieru este contestat de suporterii „câinilor roșii” pentru trecutul din Giulești, iar la Spotlight SuperLiga a venit cu un tricou ca Gigi Becali. Omul responsabil cu ordinea pe stadion la confruntările celor de la Dinamo București a lămurit cele mai controversate subiecte.

George Bozieru, cel mai controversat om de la Dinamo, spune lucrurilor pe nume: „Nu sunt angajatul lor”

, din cauza trecutului său în „alb-vișiniu”. Omul responsabil cu siguranța la partidele „câinilor roșii” nu este angajatul trupei din Ștefan cel Mare și își dorește o carieră în domeniul securității.

ADVERTISEMENT

„Sunt un tip foarte dedicat, prin dedicarea și implicarea mea permanentă ajung să nasc și controverse. Sunt o persoană care încearcă să stea mai non profile, să vorbesc mai puțin. De foarte multe ori nu mă pot apăra și nimeni nu poate să vorbească mai bine decât mine de propria mea activitate.

George Bozieru este un tânăr dornic de afirmare, dornic să facă o carieră în management sportiv. De mic am avut plăcerea de a fi în acest sport, chiar dacă am făcut altceva și am ajuns să lucrez în alt domeniu. Nu sunt șeful pazei, eu la bază sunt antrenor de fotbal.

ADVERTISEMENT

Nu sunt șeful pazei la Dinamo, nu sunt responsabilul de siguranță al clubului Dinamo și nu sunt angajatul lui Dinamo. Vreau să o lămurim odată pentru totdeauna, nu sunt și nu am fost niciodată angajatul lui Dinamo.

Consider că un club de talia lui Dinamo merită să aibă dinamoviști la departamentul de securitate, de organizare care să simtă cu adevărat Dinamo. Nu mă pot dirija vreodată într-un deținător al spiritului dinamovist”, a spus Bozieru.

ADVERTISEMENT

George Bozieru, cel mai controversat om de la Dinamo, a venit la „Spotlight” cu tricou ca Gigi Becali! „Nu e o infracțiune să fii crescut la Rapid”

George Bozieru a venit la Spotlight SuperLiga într-un tricou cunoscut în fotbalul românesc. Acesta este de la aceeași , patronul celor de la FCSB.

„Cred că știți că am fost crescut în altă parte, dar cred că nu este o infracțiune să crești la o altă echipă de fotbal. Sunt creștin ortodox practicant, dar nu are nicio legătură asta. Domnul Becali este un promotor al creștinismului în România, dar nu are nicio legătură vestimentația mea cu el.

ADVERTISEMENT

Hristos nu îi aparține lui Gigi Becali și nici mie. Atât noi, cât și domnia sa promovăm activițățile creștine. Nu fac nimic altceva decât să aduc creștinismul mai aproape de oameni. Nu mi se pare ceva greșit.

Sunt colaboratorul lui Dinamo, dar nu sunt angajatul lui Dinamo. Ajut clubul pe probleme de organizare, prin societatea de securitate care prestează activități la echipa de fotbal, nu și la alte sporturi. Nu am treabă cu alte sporturi, nici cu CS Dinamo”, a mai spus omul responsabil cu ordinea pe stadion.

De unde a pornit conflictul cu suporterii lui Dinamo: „Este fals, nu a existat niciodată”

„Sunt colaborator de securitate cu Dinamo 1948, pe probleme de securitate, sunt contactat de societatea de securitate în săptămâna premergătoare jocului pentru probleme de securitate. Nu înseamnă că sunt angajatul lui Dinamo.

Tot iureșul s-a creat în urma unui articol în care un suporter dinamovist influent a zis că ne uităm la profilul lui de Facebook și vedem cum sigla lui Dinamo arde. Acest lucru este fals, nu a existat niciodată. Nu mă numesc George Boziru pe Facebook, mă numesc George Daniel pe Facebook.

Nu am câștigat niciun ban din luna octombrie până în acest moment. Consider că fac o practică pentru a mă dezvolta și consider că în fotbalul românesc este nevoie de mulți tineri care să îmbrățișeze această meserie de organizator de competiții.

Fără să jignesc pe nimeni, nu avem organizatori de competiții, în adevăratul sens al cuvântului, nu avem un organizator care să plece dintr-un punct și să se ducă în celălalt punct. Îmi doresc să existe această meserie pentru fotbalul românesc”, a declarat George Bozieru.

„Nu am luat niciun leu! Ies din viața publică dacă vine cineva cu această afirmație”

„A apărut în mediul online o afirmație a unei alte persoane din care reiese că aș fi săvârșit o înfracțiune de loviri și alte violențe, iar eu am fost condamnat și pus să fac muncă în folosul comunității. Acest lucru este fals, nu a existat niciodată.

Am fost implicat o singură dată într-o acțiune penală, care s-a clasat. A fost un conflict spontan în care am fost implicat ca martor, iar ulterior s-a clasat dosarul. S-a tulburat liniștea și ordinea publică, dar nu am fost condamnat niciodată cu suspendare, nu am luat nicio amendă penală.

Sunt o persoană antipatică suporterilor dinamoviști, pentru că am fost crescut la o altă echipă de fotbal. Nu pot să îi condamn, probabil aș fi reacționat la fel în poziția dânșilor. Încerc să aduc un plus valoare activității mele și implicit să aduc un plus valoare clubului Dinamo.

Dacă Dinamo dorește să renunțe la serviciile societății de securitate nu este niciun fel de problemă. Dacă orice dinamovist vrea să vină să facă treaba asta pe aceeași bani și să vină să preia ce fac eu gratuit. Nu cred că poate să vină cineva să spună că George Bozieru a luat un leu.

Eu dispar din viața publică, dacă vine cineva cu această afirmație. Nu îmi doresc această notorietate, doar că trebuia să ies să mă apăr, pentru că, din nefericire, totul nu are fundament”, a spus Bozieru la Spotlight SuperLiga, emisiune live marți, de la ora 15:00, doar pe site-ul FANATIK.RO.

George Bozieru, tricou ca al lui Gigi Becali