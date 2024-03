4 subiecte tari atinse de George Bozieru, cel mai controversat om de la Dinamo și cel mai criticat de ultrașii „câinilor”: „În copilărie am ținut cu Rapid” Exclusiv

George Bozieru este omul care se asigură ca ordinea pe stadion să predomine atunci când Dinamo joacă pe propriul teren. După ce a activat mai mulți ani la FC Rapid, dar și la CS Rapid, Bozieru a venit să ajute clubul Dinamo fără să primească vreun ban, după cum spune chiar el.

4 subiecte tari atinse de George Bozieru, cel mai controversat om de la Dinamo și cel mai criticat de ultrașii „câinilor”

FANATIK a vrut să lămurească patru subiecte importante cu George Bozieru, după ce și i-a transmis că n-are ce căuta în Ștefan cel Mare dacă e rapidist.

Prima clarificare a fost legată de contul său de Facebook. Suporterii „câinilor” au susținut în mai multe rânduri că George Bozieru a avut pe profilul personal o poză în care emblema lui Dinamo era în flăcări.

„Emblema în flăcări nu a existat niciodată pe pagina mea de Facebook și nici nu va fi pe propriul profil, pe orice rețea de socializare.

Confuzia s-a creat în rândul suporterilor pentru că există în lumea virtuală o pagină cu numele unui George Daniel de undeva din Dâmbovița. Nu are nicio legătură cu profilul meu, eu sunt George Daniel din Bucuresti , așa cum mă cunoaște toată lumea de ani de zile”, a declarat George Bozieru.

„Nu voi ascunde niciodată că în copilăria mea am ținut cu Rapid”

Totodată, George Bozieru a fost atacat în dese rânduri de dinamoviști pe motiv că ar fi rapidist, acest lucru dovedindu-se și prin pozele postate de acesta pe contul personal de Facebook, unde apare alături de numeroase legende giuleștene.

„Nu voi ascunde niciodată că în copilăria mea am ținut cu Rapid. Teribilismele specifice vârstei nu pot fi comentate în spațiul public.

Când am plecat de-acasă, tata mi-a spus să fiu un om onest și mândru de ceea ce voi reuși în viață. Am terminat o academie, dar îmi place prea mult fotbalul că să renunț la acest vis, de a face parte dintr-un club mare al României”, a adăugat Bozieru.

Ce face George Bozieru la Dinamo!

În continuare, George Bozieru susține că nu e angajat al clubului Dinamo, ci doar colaborator și a explicat în ce constă munca sa la formația roș-albă.

„Eu nu sunt un angajat al clubului, sunt doar un colaborator al lui Dinamo. Vin la meciurile echipei, acasă și în deplasare, pentru a rezolva cu toți cei implicați problemele de organizare. Nu-mi permit să dau sfaturi pentru că am foarte multe lucruri de învățat.

Colaborez cu Responsabilul de Ordine și Siguranță al clubului, cu firma de pază și protecție, mă asigur că banerele suporterilor sunt afișate în locurile corespunzătoare, mă ocup de turnicheți, sunt foarte apropiat de evenimentele de marketing, de comunicare. Îmi place ce fac și mai ales îmi place să stau pe lângă profesioniștii fotbalului, pentru că fiecare meci are o poveste, are o istorie din care trebuie să înveți”, a mai spus omul care reprezintă Dinamo.

„Nu am încasat nici un ban la Dinamo”

În încheiere, George Bozieru a dezvăluit că, deși are aproape o jumătate de an sub culorile roș-albe, n-a încasat niciun ban de la .

„Eu am venit acum 5 luni la club, mai exact pe 2 octombrie, chiar în săptămâna meciului cu CFR Cluj, de pe Arena Națională. Nu am încasat nici un ban de la Dinamo sau de la firmele de pază cu care clubul are relații contractuale. Această discuție nu are sens pentru că, repet, nu sunt angajat al clubului și probabil va mai dura câteva luni până voi ajunge să cunosc, cu adevărat, ce înseamnă organizarea”, a încheiat George Bozieru.

În plus, pe rețelele de socializare suporterii susțin că George Bozieru ar fi fost adus la Dinamo pe filiera Ministerului Afacerilor Interne, pe motiv că tatăl său ar fi lucrat în branșă. Totuși, FANATIK a aflat că George Bozieru face parte dintr-o familie de militari de carieră. Tatăl lui George este ofițer specialist în cadrul serviciului secret al Ministerului Justiției.