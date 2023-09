George Copos, față în față cu Dan Șucu. “Vrem de trei ori mai multe trofee”

Ionuț Voicu este unul dintre oamenii care a avut oportunitatea de face parte din clubul Rapid în ambele perioade ale celor doi finanțatori. Fostul fundaș din Giulești a făcut analiza patronilor George Copos și Dan Șucu.

Analiza patronilor George Copos și Dan Șucu

La SUFLET DE RAPIDIST, Ionuț Voicu a făcut analiza patronilor George Copos și Dan Șucu. Robert Niță a dorit să știe și părerea fostului fundaș din Giulești care a evoluat pentru echipă și în perioada fostului patron, iar acum este delegat al clubului în perioada noului finanțator.

ADVERTISEMENT

Ionuț Voicu nu i-a comparat direct pe cei doi patroni. Fostul jucător menționat că George Copos a făcut lucruri benefice pentru clubul din Giulești în perioada în care finanța echipa. În schimb, actualul conducător majoritar, Dan Șucu, oferă formației din SuperLiga cele mai bune condiții din România, iar împreună aceștia își doresc să câștige și mai multe trofee.

“Nu mi-aș permite niciodată să fac comparația asta, dar am să spun un lucru. Mi-aș dori din toată inima să avem de trei ori mai mult din ce am avut în perioada domnului Copos. Mă refer la campionat și așa mai departe. Pentru că și dânsul a făcut foarte multe lucruri bune la Rapid.

ADVERTISEMENT

Oamenii de acum nu mai vorbesc despre ele. Faptul că acum suntem într-un mediu sigur, pentru România și pentru fotbalul românesc, vă spun că acest lucru contează enorm de mult. Și domnul Copos a făcut foarte multe lucruri bune. Știi și tu foarte bine. Să dea Dumnezeu să câștigăm trofee de 3 ori mai multe decât a câștigat și dânsul. Cred că așa toată lumea o să fie fericită.”, a spus Ionuț Voicu.

Ionuț Voicu, despre venirea la Rapid

. La SUFLET DE RAPIDIST, fostul jucător a explicat că își dorea foarte mult să meargă la formația din Giulești, după un sezon foarte greu la Mioveni. Oamenii de legătură au fost Dani Coman și Virgil Dumitru. Negocierile le-a purtat cu Ion Taban, nu cu George Copos și au durat doar 30 de secunde.

ADVERTISEMENT

“Am mers să negociez între ghilimele când am venit la Rapid. Nu a fost o negociere, era și greu să negociezi cu domnul Copos (n.r. – George Copos). Nu am negociat direct cu domnul Copos, ci cu domnul Taban (n.r. – Ion Taban).

Ideea e că a venit într-un moment în care eu fusesem la Mioveni, în prima ligă. Venisem de la Brașov unde am stat 5 ani și am mers un an la Mioveni într-un proiect în care erau fotbaliști cu nume. Erau Neaga, Mărgăritescu, Dică, fotbaliști foarte buni, dar am făcut ‘performanța’ să strângem doar 13 puncte într-un campionat. Pentru mine a fost un moment greu.

Prima dată m-a sunat Dani Coman cu întrebarea dacă aș vrea să vin la Rapid. Și i-am zis: ‘Dani, cumpără-mi bilet, fă ceva să vin mai repede’. Dani Coman era jucător în perioada aia. M-a mai sunat și domnul Virgil (n.r. – Virgil Dumitru, membru în Consiliul de Administrație al Rapidului), era în cantonament în Austria cu Dani Coman.”, a declarat Ionuț Voicu.

ADVERTISEMENT