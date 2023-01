George Simion se pregătește de marele anunț. Soția liderului AUR ar fi însărcinată

Soția lui George Simion, Ilinca, ar fi însărcinată, iar liderul AUR urmează să devină tătic până la sfârșitul acestui an. Informația a fost confirmată parțial de politician.

George Simion se pregătește să schimbe scutece: ”Ne dorim mulți copii”

George Simion , în direct, în carul unui interviu de televiziune. El spune că speră că va avea o familie numeroasă, cu mulți copii.

”Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca proaspăt căsătoriții să meargă bine într-o căsnicie și noi de dorim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil.

Sperăm, ne dorim foarte mult să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice”, a declarat George Simion la .

Liderul AUR spune că este apărătorul familiei

Liderul AUR a fost întrebat dacă pregătește așa cum a fost nunta de la Măciuca, unde au fost prezenți zeci de mii de oameni, Simion a confirmat cu jumătate de gură. ”La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, a declarat politicianul.

Deși în multe situații se comportă ca un ”ultras” în parlament, George Simion este un apărător al familiei și spune că nu acceptă violența domestică. Tocmai de aceea, el a luat măsura excluderii din partid a deputatului Dumitru Focșa, acuzat că și-a lovit soția. Simion i-a cerut acestuia și demisia din parlament.

Simion: ”Este inadmisibil să lovești o femeie”

”Venind acest caz din partea unui demnitar al statului român, indiferent de ce merite are sau nu are, acest lucru este un exemplu prost pentru societate. Așa că am luat această decizie la două zile după ce s-a întâmplat fapta reprobabilă. Sper că va lua decizia corectă și sper să dea dovadă de onoare. Nu e normal ce a făcut!

Sunt de înțeles cumva certurile din familie, dar este inadmisibil să lovești o femeie, un copil, este inadmisibil să dai în soția ta”, a mai declarat George Simion.

Liderul AUR s-a declarat ”tulburat” de cazul deputatului de Constanța și spune că dacă ar avea o fiică, n-ar putea accepta ca aceasta să fie lovită de soțul ei.