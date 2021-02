George Simion și diversiunea “anti-securistă”, o beție șoșochistă, atac la democrație

Madam Șoșoacă a șocat România, după un șpriț cu manele, în stilul defunctei emisiuni „Cu mască, fără mască”. Madamul (pentru că are reacții de țață virulentă!) George Simion șochează și el, arătând cu degetul securiști inexistenți. Delirul perpetuu al liderilor AUR, produs de aburii beției de naționalism fals, ne crăcănează în șanțurile mirării.

În urmă cu mulți ani, prin studenție, am întrebat un medic de prăvălie din Costinești, ducând o domnișoară la pansatul gleznei, cum se tratează delirium tremens. Omul, cam „parfumat” de altfel, a fost de o sinceritate dezarmantă: „Cu un alt delirium, dimineață!”. Lecția se aplică și astăzi, din păcate, pentru niscaiva bețivani ideologici, care cred că România s-a născut odată cu ei și, mai mult decât atât, sunt convinși că poartă aur în cuget și-n simțiri.

Se răsucește în groapă Zelea Codreanu, când îl aude pe zdrelea Simion vorbind despre „securiști”, când se zice că partidul său e plin de ascultători la țeava caloriferului și de instigatori. Cu excepția generalului Mircea Chelaru, un expert în dacologie și un veritabil Șef de Stat Major, restul inșilor hauriști sunt șefi de stat degeaba. Sincer, și nu întreb retoric, în spatele AUR se află sau nu niscaiva putregaiuri răspopite din fostele servicii secrete?

George Simion și diversiunea „anti-securistă”, o beție șoșochistă, fără mască, atac la democrație!

Am ascultat declarația lui George Simion și am recitit-o. Sună așa: „Sistemul e deranjat de AUR. Încearcă să ne găsească fel de fel de chichițe, pentru că nu suntem șantajabili. Suntem singurii care ținem cu interesele românilor, care spunem că avem o cale de a redresa economic această țară, cu resursele naturale ale României. Am primit semnale că anumite servicii de informații au o linie specială să se ocupe de AUR. Șefii serviciilor secrete sunt numiți politic și sunt în curtea președintelui (…). Noi nu suntem anarhiști, ne dorim ordine în stat. Nu mă ocup eu cu înregistrări, dar trag un semnal de alarmă pentru că, din câte știam, trăim într-o democrație. Din păcate, libertățile și drepturile fundamentale, soarta presei, sunt mult mai precare decât în anii ‘90”.

Profund emoționant, parol, țațo! Trecând peste genocidul lingvistic al semnal-alarmistului Bubico, „mult mai precară” este iritantă lipsa de bun simț a unor politicieni care, deși sunt promovați pe toate canalele media, acuză „lipsa libertăților fundamentale”. Da, este adevărat, într-o țară călită în libertăți „fundamentale”, amuzant-acuzatorul Simion și madam Șoșoacă nu doar că n-ar avea ce căuta la televizor sau în Parlament, ci ar fi fost arestați, cât ai zice „stat de drept”.

„Sistemul” nu este „deranjat” de AUR, ci deraiat de pupin-naționaliștii de operetă. În zilele noastre, nu se mai vopsesc sufletele cu năduf și oile cu zăduf. S-a „prins” de asta până și guralivul Ghiță Funar, care-i obliga pe clujeni să stea cu fundurile pe tricolor. Naționalismul modern stă în picioare prin promovarea unor valori, capitol la care România lui Simion și Șoșoacă este repetentă. Nu pentru că nu am dispune de respectivele valori, ci pentru că le ascundem sub preșul unor tromboane și al unor interese meschine.

Plevușca inventatoare de conspirații și Universul proștilor lui Andre Glucksmann

Din păcate, nu Șoșoacă sau Simion sunt vinovați, ci plevușca inventatoare de conspirații, de pseudo-securiști, de alarmiști și deliriști (sau „ide-ologi”) habarniști, care au votat această formațiune, sunt cheia problemei.

Filosoful și sociologul Andre Glucksmann scria, în tratatul său intitulat „Prostia”: „Nu poți vorbi despre bețiv decât dacă ai intrat în universul lui!”. Iată, așadar, de ce putem discuta despre Simion și despre Șoșoacă. Pentru simplul motiv că suntem târâți în șprițul lor mediatic și fără mască, tocmai printr-un viciu al democrației. Adică taman chestia pe care domnul Simion o contestă. Dacă timp de o săptămână nicio instituție media nu le va mai da atenție acestor mahmuri, pariez că s-ar vaccina anti-oftică.

Aur de tinichea și liderii „mesianici”

Decât un aur de tinichea, prefer un alt delirium dimineața, ba mai mult, îmi doresc chiar dimineața însăși. Noaptea minții, noaptea lozincarilor s-a crăcănat destul peste această țară chinuită de „băieți deștepți”. „Securiștii” nu sunt acolo unde acuză maistrul Simion și Șoșoacă de băltoacă. Ci în propria lor manea. Cu sau fără potcap de popă anti-vaccinist.

Când deputatul AUR Dumitru Focșa l-a catalogat pe fiul regretatului Ion Rațiu drept „RETARDAT”, n-a sughițat nimeni. Când Simion a vorbit despre cei „15.000 de români” care s-au înscris în AUR, n-a remarcat nimeni similitudinea cu vorbele lui Ion Iliescu, ăl care „n-a întinat idealurile comuniste”, și ne propunea tot aceeași sumă de „specialiști”.

În România lucrului bine făcut, pseudo-naționalismul șoșoșisto-simionist ne seamănă viitoare otrăvuri în suflete. Democrația are multe vicii, iar cel mai mare este acela că deliranții au dreptul la cuvânt și la vot. Din fericire, însă, așa cum e ea, democrația este incomparabil mai blândă decât ferocele virus cu care ne tentează liderii „mesianici” ai unor partide abuzate de frustrări.