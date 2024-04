Bogdan Baratky, analiză dură după Rapid – Sepsi 0-1: „Prea mulți băieți de treabă, prea puțină fermitate: 4 din 4!”

Rapid a intrat în play-off cu ambiții de personaj principal, la doar 4 puncte de primul loc. După 3 înfrângeri în 3 meciuri, a fost însă distribuit în rol de simplu figurant. Cel care cade spectaculos pe câmpul de luptă după ce face (fără succes) slalom printre explozii.

Bogdan Baratky, analiză dură după un nou eșec al Rapidului: Concurs de inadecvare

Cel care a dat tonul a fost, desigur, Cristiano Bergodi, care în calitatea sa de antrenor principal a urmărit fără reacție spectacolul martelării propriei echipe în primele 45 de minute, schimbând, inutil și tardiv, abia la pauză.

La cald, imediat după meci, Iar problemele au fost identificate: „(…) sunt extrem de dezamăgit, prea mulți băieți de treabă în club și prea puțină fermitate, avem de lucru” – a fost declarația care a dat speranță suporterilor. Speranța schimbării. Orice ar fi însemnat această schimbare.

O zi mai târziu, după o ședința de criză, schimbarea (orice ar fi însemnat această schimbare), rămâne la stadiul de speranță: „mă voi implica 100% doar pe partea sportivă și voi decide cine va continua alături de noi în actualul sezon, dar și în stagiunea viitoare, fie că este vorba de staff-ul tehnic sau de jucători”. Așa a sunat declarația președintelui Niculae către un auditoriu mai degrabă dornic să vadă mai mulți băieți de treabă din club tratați cu fermitate.

Și vine conferința de presă premergătoare meciului, când mister Cristiano închide cercul inadecvării – „uitați-vă la cariera mea și spuneți-mi dacă am avut vreodată o echipă pregătită să câștige un titlu”. Personal, gândindu-mă strict la prezent, achiesez la această idee, privind mai ales către axul central al Rapidului. Dar… mi-e greu să înțeleg de ce constatarea asta nu a fost făcută in iarnă, atunci când, de la același pupitru, lotul părea complet și valoros. Constatare care, în plus, pare să slăbească și mai mult relația antrenor-vestiar, relație greu pusă la încercare după meciul cu CFR.

„Anul viitor ne asumăm lupta la titlu, vor rămâne jucătorii importanți, pregătiți pentru titlu”. Da, așa a sunat concluzia. În ciuda realității și a băieților de treabă, ne facem planuri de viitor, planuri care includ, nu-i așa, titlul.

Când încrederea dispare

Lipsa de reacție a clubului în fața dezamăgirilor repetate a ucis, în cele din urmă, nu doar entuziasmul, ci și încrederea. Încrederea suporterilor în capacitatea de redresare a clubului și a echipei în propriile forțe. Iar inevitabilul s-a produs.

distribuiți nu în rol de figuranți, ci de băieți de treabă. Odată cauzele identificate și îndepărtate, problema ar fi trebuit să se rezolve, nu-i așa?

Ei bine, nici pe departe. Cu un prim „11” schimbat, jocul Rapidului nu s-a schimbat decât în rău. Aioani – Onea, Săpunaru, Iacob, Borza – Hromada, Oaidă – Krasniqi, Hasani, Petrila – Rrahmani… Aceasta a fost formația aleasă de Bergodi.

Cu o posesie de 59%, Sepsi a controlat categoric partida, în timp ce fazele periculoase ale Rapidului au apărut pe fondul calității individuale din avanposturi. Pe bancă, Cristiano Bergodi a continuat să fie liniar și previzibil, schimbând ca de fiecare dată în jurul minutului 60. De data asta două schimbări post pe post în minutul 61 (Funsho și Emmers la Petrila și, respectiv, Oaidă) și încă una 4 minute mai târziu (Burmaz la Hasani). După care… liniște și pace, confirmând fie inutilitatea băncii de rezerve, fie incapacitatea de a găsi soluții.

de data aceasta în fața unei formații calificate in extremis în această fază a competiției. Cum și-a salvat Sepsi sezonul? Schimbând. Schimbând atunci când putea spera să salveze ceva. În niciun caz contemplând prăbușirea sau clauzele contractuale.

Numărată în picioare, numărată la podea, Rapid nu reușește să numere băieții de treabă și aparent nici să-i identifice. Și asta în timp ce prin conferințe de presă vorbim despre viitor și despre titlu, insistând să facem abstracție de realitate.