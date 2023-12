Georgiana Lobonț nu mai vrea să audă de Culiță Sterp! Ce țeapă i-a dat manelistul

Georgiana Lobonț a fost trădată de cine nu se aștepta, chiar de colegul ei de breaslă, cel cu care a și scos o melodie de mare succes, Culiță Sterp! Cântăreața de muzică de petrecere a fost lăsată cu ochii-n soare de artist într-un moment important pentru cariera ei.

Georgiana Lobonț, lăsată cu ochii-n soare de Culiță Sterp în cel mai frumos moment al vieții sale

FANATIK a aflat ce s-a petrecut de Georgiana Lobonț nici că ar mai vrea să audă de Culiță Sterp. Așa cum fanii cântăreței știu, Georgiana a scos împreună cu Jador și Culiță piesa „Am realizat în toți anii”, a cărei videoclip

Ei bine, Georgiana Lobonț s-a pregătit luni bune pentru un spectacol grandios în Cluj Napoca, la BT Arena. Îndrăgita interpretă avea o serie de invitați pe 3 decembrie, iar FANATIK a aflat că unul din oamenii pe care se baza, care i-a dat skip, a fost chiar Culiță Sterp!

Potrivit informațiilor intrate în posesia noastră, Culiță Sterp ar fi anunțat în ultima clipă că nu se mai prezintă la evenimentul unde Georgiana Lobonț avea o listă mare de invitați. Motivul invocat de artist? A găsit un alt eveniment unde să cânte!

Culiță și-a găsit un eveniment pe ultima sută de metri ca să nu ajungă la Arena Cluj Napoca, unde au fost peste 10.000 de oameni

Practic, Culiță și-a luat un eveniment bine plătit. Manelistul ar fi evitat cu orice preț să urce pe scenă, gratis, în calitate de invitat, alături de Georgiana Lobonț. FANATIK a aflat că invitații nu ar fi fost remunerați de către artistă. Poate că ăsta e și motivul trădării lui Sterp.

Mai știm că Georgiana Lobonț este extrem de dezamăgită de atitudinea pe care Culiță a avut-o față de ea. Este supărată foc pe cântăreț și faptul că a lăsat-o baltă i-a lăsat un gust amar. Se gândește destul de serios cum va acționa de acum înainte la viitoarele evenimente.

Chiar și așa, spectacolul susținut de vedetă a fost unul de succes, arena fiind arhiplină. Oamenii s-au bucurat de melodiile cele mai în vogă interprete de muzică de petrecere. Și fără Culiță Sterp, Georgiana Lobonț a făcut show de show!

Georgiana pregătește un alt eveniment uriaș la Sala Palatului

Rămâne de văzut dacă Sterp va apărea în următorul spectacol pentru care artista s-a organizat în ultima perioadă, cel din 19 decembrie de la Sala Palatului. Despre acel spectacol, Georgiana Lobonț a vorbit de curând pentru FANATIK.

„Dar e o realizare mare, mare pentru mine. Am pregătit până la cel mai mic detaliu, Am regizori care se ocupă de toată partea asta de regie, ca spectacolul să fie reușit. Lucrez numai cu oameni profesioniști. Am grijă ca totul să fie bine pus la punct.

Am grijă și ca sonorizarea să fie foarte bună. Am orchestră foarte mare. Sunt vreo 30 de instrumentiști care vin special din Chișinău pentru noi. Am vreo 14 invitați”, ne-a povestit Georgiana Lobonț

În cadrul acelui interviu, Lobonț a tranșat situația cu ”rivalele” ei din muzică, și Vlăduța Lupău, cea din urmă fiind nașa copiilor ei. „Măi, nu știu. Eu o apreciez și întotdeauna când ne-am întâlnit, ne-am vorbit frumos și ne-am respectat. Consider că fiecare artist are drumul lui, fiecare din noi avem un destin pe care l-a dat Dumnezeu, cu el ne-am născut.

Nu trebuie să ne supărăm pe succesul altuia, fiecare are ce-i al lui și e pus deoparte. Mai multe nu pot să zic că nu are sens, pentru că eu, ți-am zis, mă întâlnesc în continuare cu ea la evenimente și niciodată nu am avut vreo discuție cu ea…”, a spus Lobonț despre Olguța Berbec.