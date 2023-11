Georgiana Lobonț lămurește scandalurile cu Vlăduța Lupău și Olguța Berbec

Georgiana Lobonț a clarificat câteva din controversele în care s-a trezit, fără voia ei, în ultima perioadă și a dezvăluit, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, cum a depășit episodul pierderii sarcinii.

Georgiana Lobonț, interviu sincer despre muzică și ”rivalele” Vlăduța Lupău și Olguța Berbec

Interpreta de muzică de petrecere ne-a povestit și despre marele ei proiect, un spectacol de pomină organizat chiar de ea, care va avea loc pe 19 decembrie la Sala Palatului. Georgiana Lobonț ne-a zis și ce invitați speciali va avea la show-ul în care vin instrumentiști taman de la Chișinău.

Dincolo de acest spectacol, Georgiana Lobonț a rupt tăcerea cu privire la atacurile pe care le-a primit, pe nepusă masă, din partea Olguței Berbec. Artista ne-a zis și cum a decurs întâlnirea de gradul zero pe care a avut-o recent cu Vlăduța Lupău, nașa copiilor cu care relația s-a răcit în ultimii ani.

Cântăreața urcă pe scena Sălii Palatului pe 19 decembrie. Cine apare în spectacolul ei

Pe 19 decembrie la Sala Palatului! E primul tău spectacol acolo? Cine îl organizează?

– Practic, eu am organizat tot. Îți dai seama că am emoții. Cumva, e dorința oricărui artist să cânte la Sala Palatului.

Te-ai gândit că o să ajungi să cânți acolo când ai pornit pe drumul ăsta muzical?

– Sincer, la asta chiar nu m-am gândit. Dar e o realizare mare, mare pentru mine. Am pregătit până la cel mai mic detaliu, Am regizori care se ocupă de toată partea asta de regie, ca spectacolul să fie reușit. Lucrez numai cu oameni profesioniști. Am grijă ca totul să fie bine pus la punct, sonorizarea să fie foarte bună. Am orchestră foarte mare, de 30 de instrumentiști care vin special din Chișinău pentru noi. Am vreo 14 invitați.

Ai și soliști mai cunoscuți în spectacolul tău?

– Da, sunt mulți cunoscuți de publicul larg. , Culiță, Andreea Bănică, Valeria și Traian Ilea, cei care sunt cunoscuți pentru melodia „Pușca și cureaua lată”, părintele Cristian Pomohaci, Laura Oltean, care cântă „Acasă-i România, acasă-i tricolorul” și mulți alții.

Georgiana Lobonț, despre Olguța Berbec: „Niciodată nu am avut vreo discuție cu ea”

Zi-mi sincer, ce are Olguța Berbec cu tine că am văzut că a comentat niște chestii! Ce a apucat-o?

– Măi, nu știu. Eu o apreciez și întotdeauna când ne-am întâlnit, ne-am vorbit frumos și ne-am respectat. Consider că fiecare artist are drumul lui, fiecare din noi avem un destin pe care l-a dat Dumnezeu, cu el ne-am născut. Nu trebuie să ne supărăm pe succesul altuia, fiecare are ce-i al lui și e pus deoparte. Mai multe nu pot să zic că nu are sens, pentru că eu, ți-am zis, mă întâlnesc în continuare cu ea la evenimente și niciodată nu am avut vreo discuție cu ea…

Deci ea nu ți-a zis chestiile astea în față?

– Nu, niciodată!

Dar ai fi dispusă să colaborezi cu ea dacă ți-ar propune? Ai cânta cu Olguța?

– Da, de ce nu? Sunt oricum deschisă la colaborări și nu sunt supărată pe nimeni. Dacă ea așa a simțit să vorbească, e strict părerea ei. Nu am de ce să fiu supărată. Aia e părerea ei, știi?

Georgiana Lobonț nu se rușinează cu genul muzical pe care îl cântă: „Cu asta m-am lansat, până la urmă”

Ai fost destul de clară când ai vorbit de genurile muzicale pe care le abordezi…

– Am fost foarte sinceră, știi că sunt sinceră tot timpul și sunt asumată mai ales în cariera mea. Nu m-am ferit de nimic. Dacă acum fac un concert de folclor și de colinde, fac pentru că simt că e momentul potrivit. Sunt pregătită atât moral cât și prin imaginea mea, am notorietatea suficientă să atrag mii de oameni să vină și să cumpere niște bilete, că până la urmă toți artiștii își doresc să umple sălile.

Eu am reușit să mă ridic prin muzica de petrecere. Toată lumea mă știe cântând muzică de petrecere. E adevărat că eu la evenimente, la orice eveniment particip, cânt și muzică populară, căci cu asta m-am lansat până la urmă. Toți artiștii cântă toate genurile. Eu cânt toate genurile, dar cu muzica de petrecere am reușit să mă fac cunoscută în toată România.

E un gen de muzică pe 14îl văd curat, că și muzica asta, manelele, cum vor s-o numească toți, are mesaje curate, eu vin cu mesaje pozitive, frumoase, plin de bucurie, de distracție. Am reușit să fac concertele astea, să mă organizez și ca să strâng așa mulți oameni a trebuit să am melodiile mele care m-au propulsat. Pe mine m-a ajutat muzica de petrecere, nu am de ce s-o reneg niciodată. În schimb, ajutându-mă de muzica de petrecere, am ajuns să fac ceva și pentru muzica populară.

Cum a decurs întâlnirea cu Vlăduța Lupău: „A fost mai reținută”

Am văzut că ai dat nas în nas cu Vlăduța Lupău la filmările pentru un Revelion. V-ați salutat, vă vorbiți, vă înjurați?

– A fost mai reținută, dar noi ne salutăm vorbim. Doamne ferește să ne înjurăm. Ne respectăm. Eu oricum o respect în primul rând pentru că e nașa copiilor mei, în al doilea rând pentru succesul pe care îl are și pentru ceea ce face, că face totul cu profesionalism. O respect.

Până la urmă ce a fost a fost, e bine că ați ajuns în punctul în care vă respectați…

– Da, normal. Fiecare are un loc sub soare. Eu nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, că mi-a dat multe în viața asta. Nu am de ce să fiu nici invidioasă, nici răutăcioasă.

Cum ai depășit momentul pierderii sarcinii? Te-a ajutat muzica? A fost greu să te reîntorci la cântat după episodul respectiv?

– Da, clar muzica m-a ajutat. e terapie. Când sunt obosită, chiar dacă sunt obosită, tot ascult muzică. Din contră, eu pun muzică să îmi revin. M-a ajutat în toate momentele mele și fericite și mai puțin fericite. E terapie pentru sufletul meu.