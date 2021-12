Georgiana Lobonț și soțul ei, apariție specială. Au fost nași de botez și de cununie a patra oară

Georgiana Lobonț și soțul ei au fost nași de botez și de cununie în a doua zi de Crăciun, iar artista a postat fotografii pe rețelele sociale.

Pentru cei doi a fost a patra oară în care au avut ocazia să fie nași. Interpreta a publicat mai multe imagini de la eveniment, unde apare alături de partenerul ei de viață.

A fost un moment special pentru amândoi și s-au bucurat să aibă parte, încă o dată, de o asemenea experiență.

Georgiana Lobonț și soțul ei, nași de botez și de cununie, în a doua zi de Crăciun

A doua zi de Crăciun a fost una cu totul specială pentru și soțul ei, Rareș, care au fost nași de botez și de cununie. A fost a patra oară în care au avut ocazia să fie nași.

Artista a publicat mai multe imagin de la eveniment pe rețelele de socializare.

„Azi am botezat și am cununat pentru a 4-a oară. Suntem nașii micuței Taisia și a părinților ei Adela și Adișor din Beiuș, BH.

Le dorim tot binele din lume, să fie sănătoși, fericiți și binecuvântați!”, a scris Georgiana Lobonț pe .

Cântăreața a publicat și mai multe clipuri de la biserică, acolo unde a avut loc creștinarea finei sale, dar și cununia religioasă a părinților micuței.

În ianuarie, una dintre finele Georgianei Lobonț urmează să nască, astfel că familia vedetei se va mări cu încă un membru.

Georgiana Lobonț a cântat alături de copiii ei

La 28 de ani, Georgiana Lobonț este o femeie împlinită pe toate planurile. Artista și soțul ei au împreună o fetiță și un băiețel, Irina (2 ani) și Edi (4 ani), care le aduc bucurie în fiecare zi.

Înainte de Crăciun, interpreta a mers, împreună cu micuții, , acolo unde aceștia s-au descurcat foarte bine. Artista se gândește că cei doi îi vor călca pe urme la un moment dat. ț

„Am lansat un colaj de colinde cu copiii mei. Am fost cu ei la studio și am înregistrat cu ei. Le-a plăcut foarte mult la studio. Am observat că ei au ureche muzicală. A ieșit ceva frumos.”, a declarat Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru FANATIK.