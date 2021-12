Cum a ajuns Georgiana Lobonț să cânte alături de copilașii ei: „Le-a plăcut foarte mult la studio”

Georgiana Lobonț a lansat un videoclip alături de cei doi copii, Irina și Edi, realizând că aceștia ar putea s-o urmeze în carieră deoarece s-au descurcat de minune la studioul de înregistrări.

Cântăreața de muzică de petrecere a vorbit pentru FANATIK despre cum i-a venit ideea să realizeze un clip cu cei doi copii, în vârstă de 4 și 2 ani.

Artista ne-a spus că a observat că Irina și Edi sunt aplecați către zona artistică și a vrut să vadă cum s-ar descurca într-un studio de înregistrări.

Georgiana Lobonț, colinde cu copiii ei, Irina și Edi

Surpriza a fost una mare atât pentru ea cât și pentru soțul ei, Rareș, căci acestora le-a plăcut foarte tare să cânte. Georgiana a gândit ca un cadou pentru copii, căci vocile lor se aud cel mai mult în melodia lansată în urmă cu o zi.

Georgiana este bucuroasă să vadă că îngerașii o urmează pe plan artistic, însă e devreme să spună dacă vor avea cu adevărat o carieră în acest sens.

Până una alta, Irina și Edi s-au descurcat de minune. Copiii vedetei au cucerit deja inimile internauților.

„Am lansat un colaj de colinde cu copiii mei. Am fost cu ei la studio și am înregistrat cu ei. Le-a plăcut foarte mult la studio. Am observat că ei au ureche muzicală. A ieșit ceva frumos”, a declarat Georgiana Lobonț pentru FANATIK.

Îndrăgita muziciană a vorbit și despre planurile ei de viitor. Anul acesta, de Crăciun va fi alături de familie, fiind prima sărbătoare în care nu mai cântă prin țară.

„Îmi doresc să ne mutăm la căsuța cea nouă”

a spus și ce își dorește pentru 2022. Marea ei dorință este să poată să cânte în continuare și să fie toți sănătoși. Pe lângă asta, e în plan și mutarea într-o casă nouă.

„Îmi doresc să fim sănătoși. Încerc să am grijă de vocea mea și să realizez piese frumoase, să-mi construiesc piese. Îmi doresc să ne mutăm la căsuța cea nouă la care am început să lucrăm deja”, a mai declarat Georgiana Lobonț.

Cântăreața a mai pregătit o surpriză muzicală pe final de an. Pe 24 decembrie va lansa ceva cu totul inedit, dorindu-și să încheie anul în glorie. Până una alta, fanii se bucură de colindele cântate de copiii ei.