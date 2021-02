Georgiana Lupu de la Survivor România dă tot din casă. Imagini cu locul în care sunt cazați cei eliminați

Georgiana Lupu a părăsit concursul Survivor România la sfârșitul săptămânii trecute, iar eliminarea ei a luat pe toată lumea prin suprindere.

Tânăra sportivă a vorbit despre experiența ei din Republica Dominicană și a spus că este supărată că nu mai face parte din acest concurs, însă nu este un capăt de lume.

Georgiana a mărturisit că a durut-o foarte tare de fiecare dată când coechipierii o descurajau înainte de traseu, ba chiar unii o criticau aspru și își băteau joc de ea.

Georgiana Lupu de la Survivor România, regrete după eliminare

Fosta concurentă care a trecut de la Războinici la Faimioși după câteva zile de la startul competiției a vorbit despre marile sale regrete din competiție, susținând că s-a ales și cu ceva bun: a reușit să slăbească 7-8 kilograme.

„Mă simt foarte bine. Sunt și supărată, mă așteptam să rămân, mai aveam multe de demonstrat. Am fost catalogată ca fiind cea mai slabă. Am văzut clasamentul general și mă bucur să fiu că am fost a doua la faimoși.

Am pierdut foarte mult în alea 4 zile când am fost mutată de la Războinici la Faimoși. Nu mă așteptam să mă voteze Jador, în condițiile în care mi-a spus că nu mă va vota. Eu mă înțelegeam foarte bine cu el, nu aveam nimic de împărțit cu nimeni”, a declarat Georgiana Lupu în emisiunea „Ștafeta mixtă” de pe Youtube.

Cum arată locul în care sunt cazați foștii concurenți după ce pleacă din emisiune

Georgiana a mai spus că una din marile probleme cu care s-a confruntat în emisiune a fost… hoția de zi cu zi: „Ba îmi lipseau șosetele, ba mă trezeam fără banderolă. Nu exista zi în care să nu îi dispară cuiva ceva”.

Fosta concurentă de la Survivor România le-a arătat apoi tuturor locul în care este cazată, hotelul în care ajung, de obicei cei eliminați, căci până acum nimeni nu a mai văzut aceste imagini.

Georgiana, și toți concurenții eliminați de la Survivor, au parte de o priveliște fascinantă din camera de hotel unde stau până la întoarcerea în țară, practic fiind cazați în mijlocul junglei.

