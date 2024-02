Gestul impresionant făcut de Nelu Cortea când a aflat că mama lui Cătălin Bordea a murit: ”Din respect”

Gestul impresionant făcut de Nelu Cortea când a aflat că . Ce va face artistul „din respect” pentru familia juratului de la iUmor, care e nevoit să o conducă pe ultimul drum pe cea care i-a dat viață.

Ce atitudine a adoptat Nelu Cortea după ce a aflat că mama lui Cătălin Bordea a încetat din viață. Ce a transmis comediantul

Ce a adoptat Nelu Cortea după ce a aflat că mama lui Cătălin Bordea a încetat din viață. Ce a transmis comediantul pe rețelele de socializare. Vedeta nu a trecut cu vederea suferința prin care trece colegul său de breaslă.

Fanii celor doi vor trebui să mai aștepte câteva zile până vor descoperi care sunt evenimentele care au avut loc în ultimul turvlog. Acesta va fi lansat săptămâna viitoare, după înmormântarea femeii de 55 de ani.

Acest lucru demonstrează că artistul este foarte apropiat de amicul său și că îl sprijină în perioada aceasta neagră. Din păcate, juratul de la iUmor și-a pierdut mama care suferea de cancer, la numai 55 de ani.

„Amânăm postarea TurVlog-ului pentru săptămâna viitoare, din respect față de familia lui Cătălin”, a scris Nelu Cortea pe contul personal de Instagram, semn că îi este alături colegului său, Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, prieteni de ani buni

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt prieteni de ani buni și au împărțit de foarte multe ori scena în spectacolele pe care le țin prin țară și în străinătate. Au fost împreună și la America Express, unde au ajuns până în finală.

Ambii comedianți au vorbit despre amiciția care îi leagă de atâta vreme și care nu a fost întotdeauna lapte și miere. Cei doi au recunoscut că s-au mai certat, dar niciodată nu au fost geloși unul pe succesul celuilalt.

„Da, m-am și certat cu el. Oricât am râde împreună și ne-am distra, ne-am și certat. În America ne-am certat cel mai rău și am stat o zi supărați, iar la final am țipat unul la altul și apoi ne-am dat seama că suntem penibili și ne-am calmat.

Dar da, și comedianții se mai supără, ca peste tot. Țin să spun oficial, glumele pe care Bordea le face despre mine nu sunt 100% reale. Sunt undeva la 70%”, a spus Nelu Cortea despre prietenia cu Cătălin Bordea pentru .