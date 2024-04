Gheorghe Hagi laudă FCSB după ce a devenit campioana României: „A dominat campionatul. Echipa cea mai bună“

Farul Constanța a venit la București pentru partida cu FCSB, care avea o miză importantă pentru bucureșteni. FCSB avea nevoie doar de un punct pentru a fi campioană, dar a plecat acasă cu trei puncte.

Gheorghe Hagi, laudativ la adresa campioanei FCSB

, după ce a învins chiar trupa „Regelui“ pe Arena Națională. Gheorghe Hagi a avut un discurs unde a adus elogii echipei lui Gigi Becali, pe care o vede cea mai bună.

ADVERTISEMENT

„Regele“ a spus că toate celelalte contracandidate ale FCSB-ului au avut fluctuații, iar bucureștenii nu. Fără hibe, FCSB a galopat în lupta pentru titlu, iar acum se află la 14 puncte de locul secund.

“Trebuie să îi felicităm. Au dominat campionatul. Echipa cea mai bună. Noi, ca celelate cluburi, am avut fluctuațîi, nu am avut o linie. Astăzi am încercat, am vrut, ne-am dorit, dar au fost puține realizări. Puteam să facem, cred eu, mult mai mult dacă nu eram așa de precipitați.

ADVERTISEMENT

Cred că noi ar trebui să vorbim mai puțin și să felicităm adversarul, FCSB-ul, care e campioana României și merită felicitări. A fost o luptă foarte grea în play-off, întâlnești numai echipe puternice.

Se poate întâmpla orice, dar eu cred că dacă eram mai atenți în unele momente puteam face mai mult”, a spus Gică Hagi la conferința de presă de la finalul .

ADVERTISEMENT

Lupta continuă pentru Gheorghe Hagi

Farul Constanța continuă lupta pentru locul secund, acolo unde se bate cu Universitatea Craiova și CFR Cluj. Gheorghe Hagi are o misiune dificilă, întrucât se află la doar un punct de cele două, cu un meci mai mult.

Avantajul constănțenilor este că au de disputat meci cu Sepsi acasă, ocupanta ultimului loc, iar apoi primește vizita Craiovei. Disputarea partidelor la Ovidiu ar putea fi decisivă pentru constănțeni, care în ultima etapă merg la Cluj.

ADVERTISEMENT

„Sunt momente și momente, așa e fotbalul. Nu știu dacă a ieșit mingea afară sau nu la golul doi al lui FCSB. Sperăm să reușim în lupta noastră pe care o avem cu celelalte echipe de a intra în Europa.

Bătălia va fi foarte grea, sunt echipe puternice, poți să câștigi sau să pierzi cu oricine. Vor conta detaliile mici, așa cum a fost și în seara aceasta. Dacă aveam mai multă personalitate, iar în anumite momente eram mai bine, puteam câștiga acest meci“, a spus Gheorghe Hagi la conferința de presă.