Gheorghe Zamfir, reacție dură după ce Nicu Covaci n-a fost primit în Uniunea Compozitorilor. “Umilirea valorilor naționale a fost și încă este un sport național”

Îndrăgitul naist Gheorghe Zamfir reacționează după ce a auzit că Nicu Covaci, fondatorul și liderul trupei Phoenix, nu a fost primit în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR). Artistul în vârstă de 81 de ani a transmis mesajul său, într-o postare pe rețelele de socializare.

Mesajul lui Gheorghe Zamfir după ce Nicu Covaci a fost refuzat de UCMR. Ce și-a amintit naistul

Gheorghe Zamfir a publicat pe facebook o fotografie cu colegul său de breaslă și și-a exprimat regretul față de Naistul consideră că fondatorul Phoenix este umilit, având în vedere că reprezintă o legendă în muzica românească.

Gheorghe Zamfir a rememorat momentul când și el a fost refuzat de UCMR și acceptat abia în 2005, după ce, mai întâi, a fost primit cu brațele deschise de către Uniunea Compozitorilor din Franța. Naistul l-a încurajat pe Nicu Covaci și a subliniat că ”umilirea valorilor naționale a fost și încă este un sport național”.

”Nicule, prieten drag, cu regret citesc știrile zilei și trebuie să-ți spun că-ți sunt alături și că povestea ta a fost trăită și de mine. Uniunea Compozitorilor din Franța mă primea cu brațele deschise în anii 70 iar UCMR nu a dorit acest lucru până în anul 2005, pentru că cei de la conducerea uniunii mă considerau compozitor de sârbe și hore.

Ce certificare îți mai trebuie ție, Nicu Covaci, legendă românească în ale muzicii, de la o astfel de organizație? Tu știi bine că umilirea valorilor naționale a fost și încă este un sport național. Esența muzicii noastre se află adânc sădită în sufletele multor generații, această realitate nu poate fi notată de nicio comisie. Fruntea sus! Te iubim, pentru tot ceea ce ești și ai lăsat ca artist”, a scris Gheorghe Zamfir

Cum explică Uniunea Compozitorul refuzul de a-l primi pe Nicu Covaci

Nicu Covaci a susținut un examen de admitere pentru a putea fi acceptat în UCMR. După câteva zile, i s-a trimis o scrisoare prin care i s-a comunicat că a picat, ceea ce l-a revoltat extrem de mult pe solistul în vârstă de 75 de ani.

După ce subiectul a luat amploare și , reprezentanții instituției au reacționat la rândul lor. Aceștia au explicat că artistul a fost notat în funcție de ceea ce a făcut la examen.

” (…) Dincolo de recunoașterea calității de compozitor sau de succesul înregistrat de acesta, cooptarea ca membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România este supusă exigentelor profesionale statutare, convenite prin libera asociere a membrilor acestei uniuni și votate în cadrul Adunării Generale.

În cazul tuturor candidaților care nu au absolvit o instituție de învățământ superior muzical, dobândirea calității de membru al UCMR este supusă condiției statutare constând în promovarea unui examen de admitere. În cazul domnului Nicolae Covaci, examentul a fost organizat și notat ca atare în cadrul Biroului de muzică jazz/pop (…) ”, este precizat în comunicatul UCMR.

Nicu Covaci vrea să pedepsească UCMR în urma refuzului

Nicu Covaci a spus într-o declarație pentru postul Realitatea Plus că nu se aștepta să pice examenul, dar și că nu i s-a apreciat activitatea de muzician, având în vedere că are sute de piese compuse pe note ”și de zeci de ani de zile mi-au plătit și drepturi de autor”. Nicu Covaci consideră o ofensă gestul UCMR și nu se va lăsa mai prejos: ”(…) am să-i pedepsesc, credeți-mă”, a avertizat el.