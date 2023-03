Cine sunt cei care l-au picat pe Nicu Covaci la examenul de intrare în Uniunea Compozitorilor. Un „extemporal”, mai tare decât 60 de ani de activitate

Respingerea la examenul de admitere în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România a fondatorului trupei Phoenix, Nicu Covaci, a provocat inclusiv revolta ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, care a pus sub semnul întrebării procedurile acestei instituții. Analizând componența secției la care a candidat Covaci, se poate spune că admiterea acestuia ar fi fost o onoare pentru cei care sunt deja membri ai UCMR.

Un cântec mai important decât o carieră de decenii

Intrarea în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România se face în baza unui examen, organizat în baza unui Regulament aprobat în anul 2016. Examenul este structurat pe două paliere: unul pentru candidații cu studii superioare de specialitate, celălalt pentru cei fără studii muzicale. Probele sunt diferențiate și în funcție de secția pentru care candidează o persoană. La Secția de muzică jazz/ pop, la care a candidat Nicu Covaci, examenul are o „probă de creativitate constând din compunerea unei melodii pe un text dat sau a unei piese instrumentale ce pornește de la un motiv dat, cu sugestii de aranjament orchestral.”

Comisia de examinare este alcătuită din membri ai biroului secției respective a UCMR, iar pentru admitere, nota minimă este 8. Însă până să ajungă la comisia de examinare, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să conțină dovada domiciliului stabil în România, o cerere de admitere, copii după diplomele de specialitate, lucrări muzicale (partituri sau înregistrări pe CD) sau lucrări muzicologice originale și concludente. Practic, lui Covaci i s-a cerut să scrie un cântecel pe un text livrat dinainte, activitatea sa de 60 de ani în Phoenix fiind doar o condiție de acceptare a dosarului, de a avea șansa să compună o piesă pentru examenul de admitere.

Adresa prin care Nicu Covaci a fost informat că a fost semnată de către Nicolae Gheorghiță, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. Gheorghiță este muzicolog specializat în muzică bizantină, însă adresa pe care a semnat-o este doar constatarea unei decizii la care nu a contribuit direct, aceasta fiind luată de către biroul secției de pop/jazz a Uniunii.

Nicu Covaci, evaluat de laureați ai Festivalului de la Mamaia

Această secție este coordonată de către compozitorul George Natsis, iar în biroul secției are șase membri: Mircea Drăgan, Horia Moculescu, Viorel Gavrilă, Ionel Tudor, Nicolae Caragia și Andrei Tudor. Horia Moculescu și Ionel Tudor sunt binecunoscuți compozitori de muzică ușoară, autori ai multor șlagăre create timp de mai multe decenii. Andrei Tudor, fiul lui Ionel Tudor, este la rândul său compozitor, compunând piese pentru artiști precum Andra, Monica Anghel, Paula Seling, Marcel Pavel ș.a. De asemenea, Tudor jr. este dirijor la Bucharest Symphony Orchestra, specializată în colaborări cu artiști din alte domenii decât cel strict al muzicii clasice.

Președintele secției, George Natsis are în palmaresul de compozitor câteva premii II și III la Festivalul de la Mamaia și premii I la „Mamaia copiilor”. Natsis a orchestrat albumele unor artiști precum Ovidiu Lipan, Ștefan Hrușcă și Gheorghe Zamfir, iar acum conduce ansamblul care orchestrează piesele interpretate în cadrul concursului „Vocea României”. Mircea Drăgan a fost membru al formațiilor de muzică ușoară „Sideral” (1965-1968), „Mondial” (1969-1971) şi „Romanticii” (1972-1986). El a compus și muzica pentru trei filme, dintre care două de animație („Motanul și cifrele”, „Culori complementare”).

Viorel Gavrilă este tot compozitor de muzică ușoară, cu câteva premii la festivalul de la Mamaia. A compus piese pentru Gabriel Dorobanțu, Mirabela Dauer, Dan Spătaru, Corina Chiriac, Sanda Ladosi, Monica Anghel ș.a. Gavrilă a condus și ansamblul instrumental de la mai multe emisiuni TV, printre care „Noapte târziu cu Mircea Badea” sau de la spectacolul de comedie „Gunoierii”, cu Nae Lăzărescu și Vasile Muraru. Nicolae Caragia este basarabean de origine, el stabilindu-se în România în anul 1996. Compozițiile sale au fost interpretate de Dan Spătaru, Dida Drăgan, Adrian Daminescu, Marcel Pavel, Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanțu ș.a. Caragia a cucerit trofeul „Crizantema de Aur”, în anul 2022.

3SudEst, mai tare decât Phoenix

Ca membri ai conducerii secției, aceștia au fost cei care au luat decizia de respingere a candidaturii lui Nicu Covaci. Decizia este cu atât mai stranie cu cât secția de pop/ jazz are deja printre membrii săi muzicieni rock din România, precum Iulian Vrabete (Holograf), Vlady Cnejevici (Compact, Pasărea Colibri), Petre Magdin sau Mihai Pocorschi, chiar dacă, în general, secția este un „bastion” al muzicii ușoare cu membri precum: Paula Seling, Dan Creimerman, Adrian Daminescu, Viorela Filip, Mirela Fugaru, Zsolt Kerestely, Adrian Romcescu, Marius Țeicu ș.a. Membri sunt reprezentanți ai unor generații mai tinere de muzicieni precum Adrian Despot (Vița de Vie) sau Laurențiu Duță (3SudEst).

Calitatea de membru nu este lipsită de beneficii materiale. Ca în cazul tuturor uniunilor de creație, membrii acestora sunt îndreptățiți la primirea unei indemnizații speciale, după pensionare, indemnizație care reprezintă 50% din valoarea pensiei, fără să poată depăși cuantumul a două salarii minime brute pe economie, adică 6.000 de lei.

La Uniunea Compozitorilor se intră pe bază de cerere

Scandalul izbucnit după respingerea candidaturii lui Nicu Covaci pune în discuție criteriile după care Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor își selectează membrii, dubii exprimând chiar și mintrul Culturii, Lucian Romașcanu.

„Nu am competența să judec principiile statutare ale Uniunii, sunt convins că membrii săi sunt eminenți reprezentanți ai breslei. Dar pare că normele în baza cărora funcționează au rămas undeva, în urmă. O asemenea organizație ar trebui să fie ea cea care invită marile nume să i se alăture, nu să supună umilinței unui examen oameni care și-au asigurat, deja, locul în istoria breslei respective. Nicu Covaci picat la examen, Nicu Alifantis refuzând politicos sa “facă cerere” ca să intre în UCMR (tot cu examen…) spunând ironic-amar că nu îndeplinește condițiile cerute, Gheorghe Zamfir primit prin 2000 după nenumărate demersuri etc. etc. E clar că e ceva putred…”, a scris, pe Facebook, Lucian Romașcanu, după ce a apărut în presă adresa prin care Nicu Covaci era informat că nu este vrednic de cinstea de a fi membru al UCMR.

„Vă informăm prin prezenta că Biroul Secţiei de muzică jazz/pop al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România s-a întrunit în şedinţă şi a analizat lucrarea scrisă pe care aţi susţinut-o în cadrul probei de examen profesional, solicitat prin regulament candidaţilor care nu au studii superioare de specialitate. Lucrarea realizată de Dvs. a fost evaluată cu media 7,60, ceea ce o plasează sub media de promovare (8,00), conform Regulamentului privitor la admiterea în UCMR. În conformitate cu Statutul şi Regulamentele UCMR, Biroul executiv a dispus informarea Dvs. cu privire la neadmiterea solicitării de a fi primit ca membru al UCMR”, se spune în adresa trimită fondatorului formației în România.