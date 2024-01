Giani Kiriţă a analizat transferurile iernii de la Dinamo: “Sunt slăbuţi! Nu îmi plac sub nicio formă”

Giani Kiriță a pus lupa pe transferurile lui Dinamo din această iarnă. Fostul fundaș dinamovist nu e încântat deloc de noii jucători care au ajuns sub comanda lui Kopic.

Giani Kiriță critică transferurile lui Dinamo: „Cine să pună suflet?”

Dinamo a început cu stângul 2024. În prima etapă din acest an, Pe „Ilie Oană” au debutat două dintre achizițiile roș-albilor, Domagoj Pavcic și Eddy Gnahore. Niciunul nu l-a impresionat însă pe Giani Kiriță.

„Slăbuți! Slăbuți! Sub nicio formă nu sunt încântat. Aștept să câștige și apoi o să vorbim altfel. Din moment ce tu nu poți să bați Petrolul? Petrolul n-a excelat. Au făcut o presiune că jucau acasă și cam atât.

Au așteptat un punct. Ce să faci cu punctul ăla? Să îl pui pe tabel? Nu s-a schimbat nimic în pauza asta de iarnă. Și vă mai spun ceva. Atâta timp cat la Dinamo sunt foarte mulți străini nu o să realizeze nimic.

Străinii, știm ce fac. Vin doar să își ia salariile. Și dacă retrogradezi, toți își iau salariile. La Dinamo cine să pună suflet? De la începutul campionatului, nu acum, trebuia făcut acest proiect (n.r. – cu jucători români). E târziu.

(n.r. – scăpați de retrogradare?) Doar printr-o minune. Ați văzut ce se poate întâmpla. FC Botoșani a bătut-o pe CFR Cluj. Nu mă gândeam în viața mea la așa ceva!”, a declarat Giani Kiriță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Derby-ul cu Rapid, un nou test pentru Dinamo

Pe Dinamo o așteaptă un alt meci extrem de important și de greu. Sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 20:00, „câinii” vor primi pe Național Arena vizita rivalei Rapid.

„Rapid are echipă bună, are potențial, acum are un boost de energie după ce a învins în primul meci cu 4-3, revenind de la 1-3. Dacă luăm diferențele din clasament, Rapid e favorită, dar dacă vrei să fii la Dinamo trebuie să lupți contra tuturor, indiferent de nume. Detaliile vor face diferența.

Ce înseamnă dacă avem avantaj sau nu că nu vine galeria Rapidului? Noi trebuie să jucăm fotbal pe teren, să arătăm că putem învinge. Nu ne putem baza pe Neluț Roșu, are o mică accidentare. Așteptăm confirmările că au sosit actele lui Velkovski și Milanov, ca să putem să ne bazăm și pe ei contra Rapidului.

Un punct nu ne convine. Mai ales că apoi se înjumătățește punctajul, nu ne alegem cu mare lucru. Da, ar fi ceva mai mult decât nimic, însă vrem să avem șanse de a marca, de a învinge. Nici cu Petrolul nu ne-am propus doar un punct”, a declarat Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – Rapid.

